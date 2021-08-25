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«Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON

«Эр-телеком холдинг» (бренд «Дом.ru») подключил 435 населённых пунктов к высокоскоростному интернету по технологии GPON.

Теперь жители частного сектора, небольших удаленных деревень и сельских территорий получили равные онлайн-возможности с жителями крупных городов – они также могут пользоваться самыми современными телеком-сервисами на высоких скоростях.

Вице-президент по развитию и массовому рынку «Эр-телеком холдинга» Владимир Романив сказал: «Подключение частного сектора по технологии GPON ведется нашей компанией по всей стране с 2019 г. Строительство оптики за пределами города позволяет предоставлять жителям частного сектора услуги связи высокого качества, наравне с городом. Технология GPON обладает высокой пропускной способностью сети и позволяет нашим клиентам подключать тарифы со скоростью до 500 Мбит/с, а также цифровое ТВ и видеонаблюдение».

Высокоскоростной интернет стал доступен жителям частного сектора в Пермском и Краснодарском крае, Иркутской, Красноярской, Томской, Барнаульской, Курганской, Омской, Тюменской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Ижевской, Кировской, Пензенский, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Ярославской Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Курской, Волгоградской, Ленинградской, Московской, а также в частном секторе Чебоксар, Йошкар-Олы, Республике Татарстан, Улан-Удэ и Набережных Челнах.

До конца года в планах компании подключить ещё 130 населённых пунктов по всей России.

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