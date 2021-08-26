«Лаборатория Касперского» обнаружила схему распространения зловреда под видом популярных видеоигр

Весной 2021 г. эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали масштабную кампанию по распространению троянца-дроппера. Это вредоносная программа, основная задача которой — незаметно для жертвы запустить на устройстве другие зловреды. Дроппер, получивший название Swarez, распространялся под видом 15 популярных видеоигр. Попытки скачать подобные файлы были зафиксированы продуктами компании в 45 странах, в том числе в России.

В числе названий игр, которые злоумышленники использовали в качестве приманки, фигурировали следующие: Among US, Battlefield 4, Battlefield V, Control, Counter-Strike Global Offensive, FIFA 21, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, NBA 2K21, Need for Speed Heat, Playerunknown's Battlegrounds, Rust, The Sims 4, Titanfall 2.

Дроппер распространялся в ZIP-архиве, который содержал в себе запароленный ZIP-файл и текстовый документ с ключом. Запуск зловреда приводил к расшифровке и активации троянца-стилера Taurus. Последний обладает широкой функциональностью: умеет красть cookies, сохранённые пароли, данные из форм автозаполнения в браузерах и данные криптокошельков, собирать информацию о системе, красть файлы формата .txt с рабочего стола и делать его скриншоты.

«Пользователи по всему миру активно скачивают ПО из сомнительных источников, и авторы дроппера Swarez использовали это в своих интересах. Злоумышленники всё время усложняют свои техники и прикладывают все усилия, чтобы пользователь в процессе скачивания программы не заподозрил, что устанавливает зловред. Вот почему мы рекомендуем загружать ПО только с официальных сайтов разработчиков», — сказал Антон Иванов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют геймерам принимать следующие меры безопасности: использовать для защиты аккаунтов двухфакторную аутентификацию; не открывать сомнительные сайты и ничего с них не скачивать; не переходить по ссылкам на внешние сайты из игрового чата и тщательно проверять адрес ресурса, который запрашивает логин и пароль: страница может быть фейковой; установить надёжное защитное решение со специальным игровым режимом, которое позволит не снижать скорость игры, но при этом защитит устройство от киберугроз, такое как Kaspersky Total Security.