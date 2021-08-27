В «Яндекс.браузере» появилась встроенная функция для создания скриншотов

«Яндекс.браузер» получил функцию, которая позволяет создать скриншот, отредактировать его и поделиться им в несколько кликов.

Теперь отправить друзьям фрагмент карты с указанием места встречи или продемонстрировать ошибку стало проще. «Яндекс.браузер» позволяет снять как весь экран, так и нужный фрагмент. Более того, теперь с помощью браузера можно сделать скриншот всей вкладки, а не только той части, которая поместилась на экране смартфона или десктопа. К примеру, так можно сохранить не только интересную статью, но и комментарии под ней. Для этого нужно нажать кнопку на боковой панели «Яндекс.браузера» и выбрать то, что нужно пользователю.

При необходимости каждому виду скриншота можно назначить удобные горячие клавиши — это ускорит создание снимков.

Сами скриншоты можно редактировать: после их создания открывается окно, в котором можно обрезать картинку, добавить рамку, стрелку или другую фигуру, оставить надпись. Также редактор позволяет быстро скрыть со скриншота личную информацию, например, номер телефона или имя.

Готовый скриншот можно сохранить на компьютер или в буфер обмена. Также можно в один клик загрузить снимок на «Яндекс.диск» и сразу получить ссылку для друзей.

Возможность создавать и делиться скриншотами в ближайшие часы станет доступна в «Яндекс.браузере» для Windows, начиная с версии 21.8.1.