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Wildberries запустил экспресс-доставку в Санкт-Петербурге

Wildberries сообщил о запуске сервиса экспресс-доставки в Северной столице.

Жителям Санкт-Петербурга уже доступны для заказа на Wildberries букеты цветов и подарочные наборы продуктов питания, в том числе торты и шары.

В продаже имеются как простые лаконичные букеты стоимостью от 970 руб., так и дорогостоящие авторские композиции цветов, стоимость которых достигает 142 тыс. руб.

Доставка осуществляется продавцами самостоятельно – в режиме реального времени они получают информацию о заказах и доставляют их покупателям в течение нескольких часов.

Ассортимент сервиса будет активно расширяться за счет сотрудничества с предпринимателями Санкт-Петербурга. Для экспресс-доставки вскоре также будут доступны продукты питания и готовые блюда из ресторанов. Таким образом, сервис позволит оказать поддержку локальным предпринимателям, которые смогут реализовывать свою продукцию через Wildberries.

Вне зависимости от масштабов бизнеса, торговая комиссия для продавцов данной категории составит всего 5%.

«Помимо поддержки предпринимателей, новый сервис экспресс-доставки также поможет жителям Санкт-Петербурга быстро и без хлопот собраться в школу. Теперь на Wildberries можно приобрести не только привычную одежду и обувь, но и букеты цветов – и сэкономить время», – отметили в пресс-службе Wildberries.

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