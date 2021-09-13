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«Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества

«Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале партнёрства в сфере доставки. Пользователям сервиса по всей России станут доступны блюда из сети ресторанов быстрого обслуживания. По прогнозам KFC, сотрудничество с «Яндекс.Едой» увеличит число заказов на доставку на 20-30%.

Начало партнёрства позволит KFC расширить каналы непрямых продаж и охватить дополнительную многомиллионную аудиторию пользователей приложений «Яндекс.Еды» и «Яндекс Go». Количество тех, кто пользуется сервисом, постоянно увеличивается. Так, во втором квартале этого года число ежемесячных пользователей «Яндекс.Еды» выросло на 34% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. При этом количество заказов во втором квартале 2021 года выросло год к году на 50%.

«Мы стремимся обеспечить наилучший сервис для гостей, постоянно расширяя возможности для заказа наших фирменных блюд. Сейчас доставка доступна из более чем 80% ресторанов KFC. Открыв более 1000 точек по всей стране, мы являемся самой большой сетью в сегменте быстрого обслуживания. Партнерство с Яндекс.Едой — важный шаг для KFC, подтверждающий наши планы по увеличению доли доставки в общих продажах бренда, и ещё одна возможность стать ближе к гостю, предложив качественную и вкусную еду в удобном и привычном для них интерфейсе», — говорит Раиса Полякова, генеральный директор KFC в России и СНГ.

Также по данным Яндекс.Еды, блюда с ингредиентами из курицы — одни из самых популярных у пользователей приложения. Так, например, в разных городах России чаще всего в заказах присутствуют куриный суп, пицца с курицей, куриная грудка и салат «Цезарь» с курицей. Теперь куриная категория расширится за счет блюд KFC.

На первом этапе курьеры-партнеры Яндекс.Еды будут развозить заказы из 6 точек KFC в Москве. Далее география доставки расширится на такие крупные города, как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск и другие. До конца осени доставка заработает в общей сложности в 830 ресторанах сети. Для новых пользователей Еды доставка первого заказа из KFC будет бесплатной, её среднее время — 30 минут. Доставка заказов из KFC через Яндекс.Еду уже доступна в Казахстане и Беларуси.

Владимир Бахур

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