Canon представляет PRISMAprepare Go — облачное приложение для автоматизации рабочих процессов в небольших типографиях

Компания Canon Europe объявила о выпуске PRISMAprepare Go — нового решения для управления печатными рабочими процессами в популярной серии ПО PRISMA. Это надежный инструмент для отправки заданий на печать и подготовки файлов, который отлично подойдет для внутрикорпоративной печати и небольших коммерческих типографий. Облачное приложение предоставляется по модели SaaS (ПО как услуга) и позволяет управлять печатью из любого места, где есть браузер и доступ к Интернету.

PRISMAprepare Go позволит быстрее принимать задания от клиентов, проверять готовность файлов к печати и выявлять такие проблемы, как неправильный размер страницы, некорректное форматирование, отсутствие шрифтов или неверное разрешение изображения. Это поможет избежать затрат на повторную печать и сэкономить время.

Для установки, использования и обслуживания PRISMAprepare Go не требуются специальные знания или помощь ИТ-отдела. Сервис удобен и интуитивно понятен, а настроить его можно за считаные минуты. Приложение совместимо с промышленными печатными машинами Canon на базе контроллеров печати PRISMAsync, Fiery и Canon PDL, а также со сторонними универсальными принтерами, поддерживающими стандарт JDF.

Canon PRISMAprepare Go

«Небольшим типографиям приходится ежедневно обрабатывать много небольших заданий печати в сжатые сроки. А еще им нужно привлекать новых клиентов, удерживать существующих и сохранять прибыльность. PRISMAprepare Go — это наше первое SaaS-решение для управления печатью, простое в использовании и доступное для любой компании, которое позволит автоматизировать отправку заданий, их обработку и выполнение. При этом не нужно устанавливать сложное программное обеспечение на локальном оборудовании или привлекать ИТ-специалистов. Внутрикорпоративным отделам печати PRISMAprepare Go предлагает новый уровень автоматизации и профессионализма, что позволит компаниям добавить в свой портфель новые услуги для внутренних клиентов. Благодаря невысокой стоимости ежемесячной подписки и отсутствию начальных вложений небольшие типографии и внутренние печатные отделы в организациях смогут упростить процессы, повысить качество услуг, снизить количество ошибок и отходов и направить ресурсы на развитие бизнеса. Теперь автоматизация доступна всем», – отметил Дэвид Прескетт (David Preskett), вице-президент Canon Europe по продаже решений для управления документооборотом.

Работа в PRISMAprepare Go ведется через новый портал PRISMA Home, который объединил все облачные решения и инструменты PRISMA. Он работает на базе надежной платформы Microsoft Azure и обеспечивает защищенный доступ к услугам и облачному хранилищу PRISMA, где можно безопасно хранить данные и файлы печати заказчиков. Поставщики услуг печати могут просматривать информацию о действующей подписке, взаимодействовать с Canon и управлять внутренними пользователями.

В состав PRISMAprepare Go входит онлайн-портал для приема заданий печати от клиентов, который поставщики услуг могут использовать под собственным брендом. Настроить его очень просто: вы создаете собственный персонализированный интерфейс для отправки заданий, а также учетные записи внутренних администраторов и операторов и учетные записи для каждого клиента.

Отправить задание на печать тоже легко — доступны обычное перетаскивание для одного или сразу нескольких файлов PDF и добавление комментариев к задаче. Портал позволяет отслеживать статус работ, а значит, вместо того чтобы тратить время на электронную переписку и телефонные звонки, клиент сможет сосредоточиться на более важных делах.

Вы видите все поступающие заказы в реальном времени, что упрощает взаимодействие и сокращает скрытые затраты, связанные с исправлением некорректных файлов. Клиенты же смогут по достоинству оценить удобство отправки заданий через Интернет и будут чаще пользоваться этой возможностью.

Приобрести PRISMAprepare Go можно непосредственно в компании Canon или у официальных партнеров Canon по сбыту с октября 2021 г. В подписку входят все услуги, а также хранилище объемом 10 ГБ и регулярные обновления.