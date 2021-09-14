«Яндекс.дзен» рассказал о результатах борьбы с фейковым контентом на платформе

«Яндекс.дзен» подвел итоги первого года работы партнерской программы фактчекинга и улучшил способы модерации контента от блогеров и медиа. За прошедший год «Дзен» отправил на проверку фактчекерам более 11 тыс. публикаций: из них 6% были заблокированы, а еще 7% получили пометку о возможном наличии ложной информации. Всего с начала 2021 г. «Дзен» заблокировал или наложил ограничения более чем на 1 млн материалов, которые нарушают правила платформы. К такому контенту относятся, например, спам, кликбейт, краденый или шок-контент и оскорбления.

В сентябре 2020 г. в «Дзене» заработала программа проверки фактов в публикациях блогеров. Независимые эксперты, специалисты из СМИ и крупных информагентств проверяют статьи на возможную недостоверность. Среди партнеров — ТАСС и «Интерфакс», издания The Bell и «Ведомости», проекты «Проверено» и FakeCheck. Методология программы фактчекинга разработана при участии Высшей школы экономики.

Партнеры анализируют факты и цитаты в публикациях, быстро набирающих популярность или получающих много жалоб на ложную информацию от пользователей. На время проверки материалы не показываются в ленте «Дзена». Каждую публикацию проверяют несколько экспертов независимо друг от друга. Чаще всего пользователи оставляют жалобы на публикации про политику и общество, бизнес и финансы, лайфстайл, в топ-5 категорий также входят медицина и здоровье, а также образование и наука.

Среди фейков, с которыми борется программа, –– конспирологические теории о вакцинации (вживление микрочипов, подключение к Bluetooth и присвоение мак-адреса вакцинированным) и «народные» способы лечения коронавируса; искажение фактов, связанных с общественными деятелями и публичными лицами, историей и даже технологиями.

«Старт проекта по фактчекингу в ТАСС совпал с первыми вспышками заболевания коронавирусом в мире. Так получилось, что вирус стал мощным стимулом развития –– запрос на верификацию информации в сети в 2020 г. достиг своего пика. Много всего предстоит решить и стандартизировать. Например, до сих пор нет эффективных инструментов по борьбе с deep-фейками, постоянно совершенствуются схемы распространения мошеннической информации в интернете и соцсетях. Фактчекинг для ТАСС –– важная социальная миссия. Мы выступаем за то, чтобы рынок фактчекинга в России продолжал развиваться, становился сильным, конкурентным, открытым. Задача СМИ и цифровых платформ –– не просто информировать общество, а обучать медиаграмотности, заставлять анализировать факты, включать критическое мышление», – сказала Ольга Прокопова, руководитель проекта «Проверка информации», ТАСС.

«Проблема фейкового контента – глобальная и трансграничная. С начала эпидемии мы зафиксировали в России 492 фейковых сюжета, связанных с ковидом, которые распространялись в социальных и профессиональных медиа. Без участия платформ борьба с фейками невозможна. Важно, что “Яндекс” первым среди платформ в России запустил открытый фактчекинг пользовательского контента. Причем сделал это даже раньше иностранных платформ, которые уже несколько лет имеют собственные фактчекинговые программы, но не спешат распространять их на Россию. Исследования показывают, что большинство людей не способны самостоятельно отличить фейковые и некачественные новости от правдивых и качественных. Здорово, что платформа готова помочь развеять или подтвердить сомнения таких людей. Это также важная обратная связь для создателей сомнительного контента, особенно учитывая быстро прогрессирующие возможности видео-дипфейков и алгоритмов автоматического создания текстов», – отметил Дмитрий Казьмин, сооснователь FakeCheck.

В планах «Яндекс.дзена» — увеличивать количество проверяемых публикаций, расширить программу фактчекинга на проверку видео и совершенствовать технологии для выявления фейков.

В «Дзене» проверяется весь контент: система модерации помогает ограничить показы в ленте статей и видео, нарушающих правила платформы. «Дзен» также систематически выявляет каналы, которые повторно нарушают требования к контенту. Новая технология позволяет собирать «профили нарушителей» - набор характеристик, который помогает выявить среди блогеров «Дзена» тех, кто эксплуатирует платформу для заработка. Благодаря новому подходу владельцы каналов с большим количеством нарушений больше не смогут создавать контент в «Дзене».

«Дзен» развивает инструменты для блогеров, которые помогают избегать повторных нарушений: например, в недавнего времени все блогеры могут увидеть в кабинете решение о наложении ограничений на свои каналы, а также отдельные статьи и видео. В кабинете указан сам факт ограничения (например блокировки статьи) и его причина.