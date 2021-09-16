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На «Госуслугах» заработала новая платформа полномочий

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Федеральной службой судебных приставов запустило на «Госуслугах» новый сервис делегирования полномочий в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Уже сейчас руководители юридических лиц могут выдать сотрудникам доверенности на подачу заявлений для получения услуг ФССП России.

Новый сервис позволяет делегировать полномочия сотрудникам организации и подавать заявления через «Госуслуги» от ее имени. Для этого нужно перейти в личный кабинет организации на портале, выбрать вкладку «Делегирование полномочий» в разделе «Доверенности и доступы», выбрать сотрудника, срок доверенности и доступные полномочия. Доверенность потребуется подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Делегировать полномочия можно любому сотруднику организации, у которого есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуг». После получения полномочий он практически сразу может воспользоваться сервисами по исполнительному производству на «Госуслугах»:

Подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству;

Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица.

«В будущем пользователям «Госуслуг» будет доступна возможность делегирования полномочий для подачи заявлений в другие ведомства», —сказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

«Внедрение платформы полномочий позволяет отказаться от оформления бумажной доверенности поверенному сотруднику. Кроме того, новый сервис делегирования полномочий значительно повышает удобство подачи обращения к приставам, а также уменьшает риски мошенничества», — сообщили в пресс-службе ФССП России.

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