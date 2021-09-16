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Новый уровень сотрудничества по видео. Обновленный портфель решений для Видеоконференцсвязи от Poly (новый бренд объединившихся компаний Polycom и Plantronics).

Poly дополнила свою линейку решений для видеоконференций Видеобаром Poly Studio X70, интеллектуальной камерой Poly Studio E70, обновила и расширила функционал платформы видеоконференцсвязи. В линейке устройств Poly для видеоконференций найдется решение для каждого стиля работы и любого рабочего пространства — от персональных устройств для видеоконференций и решений для конференц-комнат до студий телеприсутствия. Эти профессиональные решения обеспечивают высокое качество аудио и видео, чтобы пользователь мог управлять разговором и брать от встреч максимум, независимо от того, где он находится.

Сделайте каждое совещание полезным и продуктивным для всех участников переговоров, приоединяйтесь к Вебинару Poly 22 сентября 2021 г. 11:00, где вы узнаете об уникальных возможностях и функционале решений Poly, отличающихся гибкостью, простотой для пользователей и администраторов, непревзойденным качеством высокоавтоматизированных устройств.

RealPresence Clariti — это гибкое программное решение, которое включает в себя все, что может потребоваться для глобального развертывания, управления, мониторинга, обеспечения безопасности, подключения видеосвязи для совместной работы пользователей в организациях любого размера. Технологии на базе ИИ позволяют устранить отвлекающий фоновый шум, а также обеспечивают кадрирование и отслеживание выступающих участников, даже если они перемещаются по комнате.

Все продукты Poly (системы видеосвязи, гарнитуры, телефоны) обеспечивают совместимость на основе стандартов, благодаря которой сотрудники могут легко переключаться между платформами UC. Кроме того, благодаря тесной интеграции с Zoom и Microsoft Teams Poly обеспечивает возможность использования их оригинального интерфейса и возможностей для проведения совещаний.

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