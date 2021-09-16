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«Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с кликбейтом в соцсети

Социальная сеть «Одноклассники» запустила систему работы с качеством контента в соцсети. На первом этапе система на базе искусственного интеллекта будет находить и пессимизировать в выдаче кликбейт и недобросовестные ссылки, массовые призывы ставить «класс» или другие реакции, шокирующий и вводящий в заблуждение контент. Группы, которые публикуют много такого контента, будут получать временный или постоянный запрет на попадание в ленты пользователей. В дальнейшем система будет расширяться другими инструментами повышения качества контента в соцсети.

Новый алгоритм избавит пользователей ОК от откровенно кликбейтного, манипулятивного контента, цель которого – надавить на жалость или вызвать другую эмоцию, добиться перехода по недобросовестной ссылке. Благодаря этому лента станет интереснее и разнообразнее».

Новая система работает на базе «Робби» – платформы для анализа и обработки контента на базе нейросетей и технологии big data. В основе работы системы – модели нейронных сетей, которые определяют контент с явными манипуляциями и массовыми призывами к обратной связи ради вирусного распространения.

Алгоритм распознает надписи на изображениях и фотографиях с помощью технологии компьютерного зрения и анализирует текстовый контент. Кроме того, алгоритм будет находить публикации, которые ведут в группы с большим количеством спама или недобросовестных внешних ссылок. Подобный контент будет выпадать из выдачи в лентах подписок и рекомендаций пользователей, за счет этого его охват будет существенно снижен.

Группы, контент которых обнаружен новой системой, будут получать штрафные баллы. После единичных нарушений группа перестанет попадать в ленты пользователей на несколько дней, а в дальнейшем этот срок может увеличиваться вплоть до полного запрета на попадание в ленту.

Посмотреть статистику штрафных баллов и сроки отсутствия контента в ленте новостей администраторы групп смогут в настройках. Там же будут доступны ссылки на контент, который был найден алгоритмом.

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