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«Сногсшибательный» тарифный план для новых абонентов ТТК

Компания ТТК запустила новый тарифный план «Сногсшибательный» для новых абонентов.

Тарифный план «Сногсшибательный» включает в себя самые популярные услуги: высокоскоростной домашний интернет, широкий выбор телеканалов и современную ТВ-приставку, а также подписку на видеосервис эксклюзивных онлайн-премьер «START», который предлагает пользователям российские сериалы и фильмы.

«START» — это доступный по всему миру видеосервис лучших фильмов, сериалов и мультфильмов на русском языке, как собственного производства, так и от других ведущих киностудий страны. Пользователи сервиса могут смотреть онлайн-премьеры лучших отечественных фильмов и сериалов и классику золотого фонда и российского кино без рекламы, в том числе контент в качестве Full HD 1080. Все фильмы и сериалы каталога доступны в единой подписке. Для новых абонентов ТТК, подключивших домашний интернет и интерактивное ТВ (тариф «Базовый» или «Расширенный») в рамках тарифного плана «Сногсшибательный», доступ к видеосервису «START» в течение трех месяцев будет предоставляться совершенно бесплатно.

Пользователям Интерактивного телевидения ТТК предоставляется разнообразие телеканалов, в том числе в высоком качестве Full HD. Уведомления помогут быть в курсе новинок фильмов и сериалов, а тематические подборки предложат актуальные рекомендации. Также доступны функции управления эфиром.

Домашний интернет от ТТК работает более чем в 300 населенных пунктах России.

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