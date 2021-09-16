Товары и услуги «Билайн» появились на «Яндекс.маркете»

«Билайн» заключил партнерское соглашение с одним из крупнейших игроков отечественного рынка e-commerce — «Яндекс.маркетом». Теперь для пользователей сервиса доступны товары и услуги «Билайн», включая новинки среди смартфонов, аксессуа-ры и SIM-карты оператора.

SIM-карты «Билайн» можно найти в разделе «Электроника — Тарифные планы и мобильные номера», также по соответствующему запросу в поиске.

Получить SIM-карту можно любым удобным способом — курьером, самовывозом или по почте. Активацию SIM-карты клиент производит самостоятельно. Для этого потребуется смартфон с камерой и подключением к интернету, а также подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг и установленное приложение «Госключ» — с его помощью можно получить электронную подпись, необходимую для подписания договора.

Помимо SIM-карт «Билайн» на «Яндекс.маркете» в предложении от оператора появились смартфоны и аксессуары брендов Samsung, Xiaomi, Nokia, ZTE, Apple, JBL и др. Все товары прошли дополнительную проверку специалистами закупок «Билайн».