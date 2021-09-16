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«Вконтакте» представила обновленную версию подборок для магазинов

«Вконтакте» обновила подборки товаров — инструмент, который помогает упорядочить ассортимент в магазинах платформы. Теперь подборками можно управлять с мобильных устройств, чтобы еще быстрее рассказывать о новинках и акциях. Изменения коснулись и десктопной версии. На ней стало проще создавать и дополнять подборки, а также перемещать и удалять товары.

Подборка — это группа из нескольких товаров каталога. В нее можно добавить бестселлеры, новинки, товары из тематической коллекции или вещи со скидками. Подборки помогают продавцам управлять ассортиментом, а клиентам — ориентироваться в нем и находить то, что им нужно. Также инструмент полезен для рекламных кампаний: с его помощью к продвигаемой записи можно добавить сразу несколько товаров.

Обновление позволяет работать с подборками не только на десктопной версии, но и со смартфона или планшета. Это поможет рассказать о распродаже или новой линейке прямо сейчас, даже если ноутбука нет под рукой. Также с мобильных устройств можно вносить изменения в подборки и удалять их. Функция доступна на iOS и Android.

Что касается десктопной версии «Вконтакте», то теперь добавить товар в подборку можно с помощью пары кликов не выходя из нее — раньше пришлось бы вернуться во вкладку «Товары». Элементы подборки удобно массово удалять и редактировать. Можно и менять очередность — достаточно перетащить их на нужное место, а не загружать заново. Кроме того, стала доступна возможность создать или дополнить подборку прямо из раздела «Товары» и сразу начать ее продвижение. Узнать об обновлениях подробнее можно в статье.

Ранее «Вконтакте» представила новую версию Магазина: можно выбрать базовый или расширенный режим его работы. Товары стало удобнее добавлять и массово удалять, назначать им свойства и объединять в одну карточку. Кроме того, клиенты смогли оплачивать покупки по банковской карте и следить за заказами в меню в мобильном приложении «Вконтакте» и в десктопной версии.

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