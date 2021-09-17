Наталья Сергунина: Более 100 тыс. раз с начала года воспользовались предприниматели поддержкой МБМ

С начала 2021 г. за мерами поддержки в ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) обратились более 100 тыс. раз. Учреждение, подведомственное городскому Департаменту предпринимательства и инновационного развития, оказывает комплексную помощь предпринимателям по вопросам запуска и ведения бизнеса в столице.

«Основные направления работы проекта “Малый бизнес Москвы” — бесплатная консультационная и образовательная поддержка, внедрение полезных онлайн-инструментов для предпринимателей. Специалисты помогают на любом этапе развития бизнеса — от его запуска до масштабирования. В этом году горожане воспользовались мерами поддержки больше 100 тыс. раз, а с 2012 г., с момента основания МБМ, — уже почти 1,1 млн раз», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Консультации

Специалисты МБМ проконсультировали представителей делового сообщества более 66 тыс. раз с начала 2021 г. Самой популярной темой у предпринимателей и самозанятых стали меры поддержки Правительства Москвы. Консультанты помогали подобрать подходящие для конкретных предприятий программы — от льготных кредитов до субсидий. Кроме того, среди самых востребованных запросов — государственная регистрация бизнеса.

Специалисты консультируют и по другим вопросам — от бухгалтерии и налогообложения до подбора помещения и условий включения в реестр социальных предприятий.

Обучение онлайн и офлайн

С начала 2021 г. образовательной поддержкой МБМ воспользовались 34,7 тыс. раз. Предприниматели получили полезные знания по маркетингу, менеджменту, личной эффективности и другим важным темам. Это помогает им оставаться конкурентоспособными, увеличивать прибыль, запускать новые проекты и продукты. Спикерами выступают успешные бизнесмены, эксперты и профессиональные бизнес-тренеры, они делятся своим опытом и наработками.

Образовательные проекты запускают с учетом запросов делового сообщества. В 2021 г. стали использовать многоуровневый формат. По одной теме проходит крупное мероприятие с ведущими спикерами и серия последующих онлайн-курсов. Такой подход позволяет комплексно осветить тему и ответить на большее количество вопросов.

Также в этом году предлагается еще один формат работы — программа «Прокачай свой бизнес с наставниками», которая проводится совместно с партнерами. Она дает возможность предпринимателям быстро достичь нужных результатов. По итогам первого потока, который прошел весной 2021 г., более 60% участников выполнили поставленные цели, а 10 из них заработали первый миллион рублей. Второй поток программы стартует 7 октября 2021 г.

Продолжаются и однодневные образовательные мероприятия — от вебинаров до конференций и форумов. С начала года организовано более 900 деловых событий. Также доступны комплексные программы обучения в удобном формате: «Онлайн-академия МБМ», «Онлайн-акселератор МБМ» и «Стартап-школа МБМ». Кроме того, действующие предприниматели интенсивно прокачивают бизнес на отраслевых акселераторах, которые проводятся несколько раз в год.

Сориентироваться в образовательных мероприятиях и программах помогает «Индивидуальная траектория развития». Ее можно построить в блоке «Рекомендации» личного кабинета на сайте mbm.mos.ru. Этим инструментом пользуются более 5200 человек.

Онлайн-возможности для бизнеса

Ряд важных бизнес-вопросов столичным предпринимателям помогают решить более 20 онлайн-продуктов, представленных на сайте mbm.mos.ru. Среди наиболее востребованных — «Законодательный бизнес-дайджест», «Интерактивный помощник», «Проверка контрагентов», «Записаться в бесплатный коворкинг».

Сайт продолжает развиваться и пополняться новыми полезными решениями. В этом году запущено три новых спецпроекта: «Гайд по открытию — франшиза», экосистема «Все о самозанятости от А до Я» и «Социальное предпринимательство: особое внимание города».

Все возможности сайта mbm.mos.ru, включая меры поддержки для начинающих и действующих бизнесменов, доступны в личном кабинете после регистрации.