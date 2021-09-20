Готовое мобильное решение для интернет-магазина за три месяца — теперь реальность

ИТ-компания Mad Brains разработала коробочное решение для e-commerce, которое вдвое сокращает сроки создания интернет-магазина для мобильных устройств. Помимо этого компания может предоставить доступ к исходным кодам и модулю продавца, что является одним из ключевых преимуществ для бизнеса.

Интерфейс приложения можно настроить по собственному желанию. В соответствии с бренд-буком можно применить цветовые схемы фонов, кнопок, использовать корпоративные шрифты, логотип компании для иконки и экрана-заставки приложения. В приложении уже заложены важные функции для владельцев интернет-магазинов — создание и отправка push-уведомлений и система аналитики. Полностью проработан основной функционал для пользователя: регистрация, авторизация, личный кабинет, каталог товаров, избранное, корзина. Оплата реализуется как с помощью банковской карты, так и через Apple Pay и Google Pay.

За три месяца происходит полная интеграция коннектора в интернет-магазин, кастомизация, внедрение дополнительного функционала, публикация приложения в App Store и Google Play. Это в два раза быстрее, чем обычно требуется для реализации подобных проектов. Помимо сокращенных сроков, клиент получает бесплатную поддержку в течение года.

Существенным преимуществом является возможность получить доступ к исходному коду и модулю продавца.

«Идея разработки мобильного приложения для интернет-магазина не нова и лежит на поверхности, однако на текущий момент доступна только крупным игрокам рынка. Сегодня предприниматели на рынке могут получить мобильное приложение по подписке, без прав на код и возможности расширения функционала либо воспользоваться услугами заказной разработки, там стоимость решения встанет в несколько раз дороже, чем сам интернет-магазин. Благодаря нашему решению клиенты получат готовый мобильный магазин, интегрированный с “1С битрикс” и другими e-commerce платформами, с полным исходным кодом за приемлемую стоимость. Это откроет дорогу к мобильной аудитории среднему бизнесу, что является безусловно значимым событием», — отметил генеральный директор Mad Brains Олег Чебулаев.

Mad Brains — это российская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке сервисов для мобильных устройств. Компания имеет опыт в реализации интеграционных решений, собственные продукты в сфере мобильной электронной коммерции и входит в 20-ку лучших мобильных разработчиков России и СНГ. Среди клиентов — «Магнит», DNS, «Яндекс», Home Credit Bank, Qiwi, Pfizer, OneTwoTrip! и другие крупные бренды.