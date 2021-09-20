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Искусственный интеллект будет предлагать товары покупателям «Утконоса»

Российская ИТ-компания Rubbles вместе с «Утконос онлайн» внедряет рекомендательную систему на основе ИИ для сайта и приложения онлайн-магазина компании. Ожидается, что решение позволит разнообразить покупательскую корзину, увеличив долю новых товаров в корзине покупателя на 12%. Система поможет персонализировать поисковую выдачу и каталоги товаров в соответствии с предпочтениями каждого покупателя. Искусственный интеллект будет также отвечать за рекомендации в разделах «С этим товаром обычно покупают» и «Вам может это понравиться». Сервис будет предлагать пользователям новые продукты и товары, которые могут быть им интересны, но не входят в привычную покупательскую корзину.

Проект, реализуемый на основе ИИ, создает товарные списки для рекомендаций и поисковой выдачи, опираясь на покупательское поведение и определенные параметры. Среди них: история посещения сайта и приложения ритейлера пользователем; история покупок; онлайн-чеки; история коммуникации с покупателем (ответ покупателя на различные маркетинговые коммуникации и кампании).

«Применение AI в онлайн-ритейле позволяет улучшить пользовательский опыт и помогает покупателям с выбором товаров, которые подходят именно им. Это особо актуально с учётом быстрого роста аудитории онлайн-магазинов, вызванного пандемией. Ритейлеры, в свою очередь, получают возможность предлагать потребителям еще больше релевантных товаров, оптимально реализуя преимущества широкого ассортимента», — отмечает Дмитрий Макеев, руководитель направления клиентской аналитики в Rubbles.

Система функционирует в двух режимах – автоматическом и управляемом. В первом случае все алгоритмы работают самостоятельно без участия сотрудников. Во втором — управляемый режим позволяет вручную влиять на рекомендации путем изменения ряда параметров: количество новинок в топе выдачи, управление популярными, рейтинговыми товарами и продуктами с повышенным кэшбэком. Также для сотрудников «Утконос онлайн» будет создана возможность включения дополнительных параметров в автоматический режим для повышения точечной эффективности от рекомендации товаров.

«Персонализация — один из ключевых проектов «Утконос онлайн». Для нас важно, чтобы система работала быстро, учитывала предпочтения пользователя и тренды рынка, но при этом позволяла нам корректировать товарную выдачу с учетом потребностей бизнеса. Rubbles приняли правила игры, и сейчас часть наших пользователей уже видит персональные рекомендации в каталоге сайта», — сообщает Чурсина Оксана, менеджер продукта в «Утконос онлайн», — Мы рассчитываем, что персонализированная выдача товаров в каталоге и поиске, а также система рекомендаций сделают сайт удобнее для клиента. Они помогут сориентироваться в большом количестве товаров, познакомиться с нашим ассортиментом и открыть для себя что-то новое».

Дарья Лебедева

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