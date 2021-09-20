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«Транстелеком» запускает услугу криптозащиты каналов связи

Компания «Транстелеком», провайдер цифровых сервисов, представляет услугу по шифрованию каналов связи с соблюдением требований российского законодательства – VPN-ГОСТ. Сервис позволяет клиентам – коммерческим и государственным организациям – избежать затрат на самостоятельную закупку необходимого оборудования у поставщиков решений средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и организацию технической поддержки. «Транстелеком» берет на себя все этапы выполнения работ и предоставляет клиентам комплексный сервис, включающий в себя гарантированно безопасную передачу данных с соблюдением требований российского законодательства.

Услуга VPN ГОСТ обеспечивает защиту информации при передаче по открытым каналам связи с гарантированной конфиденциальностью и целостностью данных. Специалисты Компании «Транстелеком» выполняют работы на каждом этапе организации услуги: от разработки профиля нарушителя и подбора класса защиты до предоставления защищенного VPN как услуги.

Среди преимуществ сервиса – использование средств криптографической защиты информации, сертифицированных ФСБ России, делегирование ответственности за систему криптозащиты на сторону компании «Транстелеком», возможность получения консультаций от квалифицированных специалистов и включение услуги в кратчайшие сроки. Предоставляется возможность выбора среди ведущих вендоров средств криптозащиты информации.

Дарья Лебедева

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