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Водители смогут заказывать еду в машину через «Яндекс.карты»

В «Яндекс.картах» теперь можно заказать еду в машину, припарковавшись у ресторана быстрого питания. Так не придется идти в зал или стоять в очереди у окна для автомобилистов. Сейчас сервис доступен в сети «Бургер кинг».

К сервису подключено уже более 130 ресторанов «Бургер кинг» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Омске, Новосибирске и других городах России.

Когда водитель подъезжает к парковке «Бургер кинга», в приложении открывается карточка, в которой можно перейти в меню и выбрать один из комбонаборов. При оплате водитель указывает телефон для связи, а также номер и цвет машины, чтобы сотрудник ресторана смог найти его на парковке и передать заказ. Найти ресторан можно и по-другому — для этого на главной странице в меню нужно выбрать «Где поесть» и для открывшегося списка ресторанов применить фильтр «Доставка в машину».

Оплата еды в приложении выручит тех, кто торопится, не хочет выходить из машины в плохую погоду, путешествует с маленькими детьми или домашними животными.

Ранее в «Яндекс.картах» появилась возможность оплачивать топливо на заправках, не выходя из машины. Сервис по заказу еды в машину работает похожим образом.

«Мы развиваем “Яндекс.карты” как универсальный городской интерфейс, в том числе и для автомобилистов. Приложение не только помогает строить маршруты и находить места, но и дает возможность оплачивать разные услуги в пути. Первым успешным опытом стала оплата топлива на заправках. Теперь можно еще и заказать еду из “Бургер кинга”. Для старта проекта мы выбрали “Бургер кинг”, так как ребята оказались одной из самых технологически продвинутых сетей общественного питания. В будущем планируем расширять список партнеров», — сказал Олег Левчук, руководитель геосервисов «Яндекса».

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