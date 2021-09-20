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«Яндекс» инвестирует в развитие бизнеса на основе ClickHouse

«Яндекс» в партнёрстве с венчурными фондами Benchmark Capital и Index Ventures создал компанию ClickHouse, Inc. Компания будет разрабатывать коммерческие продукты на основе открытой СУБД ClickHouse, включая облачную версию и решения для крупного бизнеса.

Партнёрами «Яндекса» стали фонды, которые умеют строить успешный бизнес на базе облачных технологий и продуктов с открытым исходным кодом. В частности, Benchmark Capital и Index Ventures были венчурными инвесторами Confluent, Hortonworks, Elastic, Docker, MySQL AB, Cockroach Labs и других стартапов, бизнес которых опирается на опенсорс-технологии. Некоторые из этих стартапов выросли в крупные публичные компании с капитализацией более $10 млрд.

«Благодаря выкладке в опенсорс в 2016 г. ClickHouse стал популярен во всём мире. Сейчас им пользуются в сотнях компаний, включая такие имена, как Uber, Tesla, Spotify, eBay, ByteDance, Alibaba, Tencent. Создание компании для нас — это возможность начать коммерческую деятельность вокруг нашего открытого кода, оказывая дополнительные услуги. Мы собрали отличную команду, которая способна реализовать весь технологический и коммерческий потенциал ClickHouse. Этим мы и займёмся», — говорит руководитель разработки ClickHouse Алексей Миловидов.

ClickHouse — это распределённая система управления базами данных, которая позволяет обрабатывать огромные массивы данных в реальном времени, легко масштабируется, обладает высокой отказоустойчивостью и имеет подробную документацию. Производительность ClickHouse в разы превышает показатели аналогичных столбцовых СУБД. Технологию можно использовать для хранения и анализа данных, мониторинга, бизнес-аналитики и других распространённых задач любого технологического бизнеса.

Изначально СУБД ClickHouse была разработана в «Яндексе» для обработки логов «Яндекс.Метрики». Первый прототип системы появился в 2009 г. В июне 2016 г. «Яндекс» выложил технологию в открытый доступ, и за пять лет более 770 разработчиков из многих компаний внесли свой вклад в развитие ClickHouse. Сегодня ClickHouse занимает 45 место в списке самых популярных СУБД в мире по версии DB-Engines Ranking.

Дарья Лебедева

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