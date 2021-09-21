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B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автозаказ

B2b-маркетплейс «на_полке», совместный проект «Сбера» и «Эвотора», разработал функционал, который позволяет автоматически формировать заказы из Excel-файлов покупателей. Система анализирует предложения более 400 поставщиков и подбирает товары с минимальной ценой. Покупателю остается проверить состав корзины и отправить заказ.

Автозаказ разработан для покупателей, которые одновременно заказывают на платформе «на_полке» десятки или сотни товарных позиций. На выбор лучших цен и заказ 200-250 позиций вручную покупатель может тратить до четырех часов. Автоматизация заказа позволяет сократить время закупок до 10-15 минут.

В ближайшее время предприниматели смогут передавать данные о необходимых закупках напрямую из своей товароучетной системы, не заходя в личный кабинет сервиса. Маркетплейс планирует интегрировать автозаказ со всеми популярными товароучетными системами. Первой из них станет сервис «Управление ассортиментом» от «Эвотора».

«Мы стремимся автоматизировать закупки так, чтобы участие человека в этом процессе было минимальным. Автозаказ позволяет минимизировать рутинные задачи по закупкам. Собирать корзину и искать лучшие цены вручную “на_полке” больше не нужно. На платформе можно потратить время более эффективно — например, на изучение новинок и новых категорий для оптимизации ассортимента и роста бизнеса», — отметил директор по продукту «на_полке» Максим Опилкин.

B2b-маркетплейс «на_полке» — совместный проект «Сбера» и «Эвотора». Сервис позволяет малому и среднему бизнесу делать онлайн-заказы товаров напрямую у производителей и поставщиков, экономя время и увеличивая маржу. На b2b-маркетплейсе «на_полке» представлены 35 категорий продовольственных и непродовольственных товаров от 400 поставщиков. В сервисе зарегистрировано более 65 тыс. пользователей. С мая 2020 г. в Москве и Московской области «на_полке» также работает с физическими лицами. B2b-маркетплейс работает в Москве, Московской области, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми и Казани.

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