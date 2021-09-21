Сервис для взаимодействия с операторами достиг нового рубежа

Агрегатор ресурсов для межоператорского взаимодействия от «Билайн бизнес» (структурное подразделение ПАО «Вымпелком») преодолел новый рубеж — на июнь 2021 г. на нем было открыто больше 30 тыс. лотов. Данная платформа позволяет арендовать каналы связи между клиентом и узлом доступа провайдера связи.

Впервые данное решение было запущено в июле 2019 г., а полный его функционал стал доступен участникам начиная с апреля 2020 г. За этот период в общей сложности было реализовано порядка 10 тыс. соглашений, две трети из которых составили новые включения. Остальные взаимодействия пришлись на модификацию уже существующих услуг. К настоящему времени на платформе было открыто 30 762 лота.

Запуск этой площадки увеличил прозрачность сделок на рынке связи, и «Билайн бизнес» отмечает ее положительный эффект на скорости проведения работ и стоимость оказываемых услуг для конечных потребителей. Платформа доступна для всех операторов связи, включая региональных и локальных игроков, при этом не является коммерческим проектом.

Также планируется, что в конце 2021 г. все операторы связи смогут создавать свои лоты и получат возможность интегрироваться по API.

«Количество полученных ответов на размещенные лоты говорит об интересе рынка связи к нашей платформе. Интерфейс позволяет операторам отслеживать новые лоты и оперативно выдавать коммерческие предложения. В то же время региональные и локальные операторы связи могут наравне конкурировать с лидерами отечественного рынка, а также настроить автоматические уведомления о появлении новых запросов таким образом, чтобы оперативно получать информацию о потенциально интересных сделках в своих зонах», – сказал Юрий Борисов, руководитель департамента по развитию и аренды инфраструктуры ПАО «Вымпелком».

Получить доступ к ресурсу можно, оставив заявку через сайт «Билайн» в разделе «Операторам связи».