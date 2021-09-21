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«Яндекс 360»: редактировать документы теперь можно со смартфона

Пользователи набора сервисов «Яндекс 360» теперь могут создавать и редактировать файлы со смартфона. Это удобно, если нужно срочно исправить слайд в презентации или, скажем, поправить договор по дороге на встречу. Новая возможность появится в приложениях «Почты» и «Диска» для iOS и Android.

С помощью мобильного можно создавать и редактировать тексты, таблицы и презентации. Для этого больше не нужно иметь на смартфоне офисный пакет. «Яндекс 360» поддерживает форматы docx, xlsx и pptx и их предыдущие версии. Например, можно запросто обновить цифры в отчете, поменять заголовок или картинку в презентации. Вносить изменения можно в одиночку или сообща — вся информация мгновенно синхронизируется. Искать нужный документ не придется: файлы, которые человек открывал последними, собраны на сервисе «Документы». Эти возможности уже доступны части пользователей, а скоро появятся у всех.

«Работа с документами — один из самых частых сценариев. Примерно четверть наших пользователей работают с ними каждый месяц. Поэтому нам важно, чтобы люди могли создавать и редактировать файлы откуда угодно, даже если у них под рукой только смартфон. И теперь у них есть такая возможность», — сказал Владимир Русинов, руководитель продукта «Яндекс 360».

«Яндекс 360» — это набор сервисов для работы, куда входят «Документы», «Диск», «Телемост», «Почта», «Календарь», «Заметки» и «Мессенджер». С их помощью можно вести переписку, проводить видеовстречи, планировать свое время и работать с документами. Расширенные возможности этих сервисов доступны по подписке.

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