«Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах

ПАО «Магнит», один из российских ритейлеров, приступил к масштабированию услуги бронирования лекарств в регионах. Онлайн-сервис «Магнита» подключил к заказу около 70 аптек в 30 населенных пунктах Северо-Западного федерального округа.

Онлайн-аптека «Магнита» работает в формате click&collect: бронирование товаров с оплатой и самовывозом через 30 минут из удобной «Магнит Аптеки». Покупатели могут забронировать до 5000 наименований – в их числе фармацевтические товары, лечебная косметика, продукция для личной гигиены, детское питание, изделия медицинского назначения, сезонные позиции. Заказ можно оставить на сайте «Магнит Аптеки» и через контактный центр.

Сервис бронирования доступен круглосуточно, но самовывоз привязан ко времени работы аптеки. При этом покупателю показывается состав препаратов, инструкция по применению, а также предупреждение, если товар скоро закончится.

Минимальная сумма заказа отсутствует, а заказы собирают сотрудники торговых точек. При бронировании и получении день в день цены идентичны офлайн-аптекам. В интернет-аптеке будут проходить акции, что и в физических точках.

Сервис стал доступен покупателям в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, а также в Республике Карелия. До конца 2021 г. проект будет масштабирован на все регионы присутствия формата «Магнит Аптека», таким образом, бронирование будут доступно в почти 900 точках Компании по всей стране, в том числе, в более 100 аптеках Москвы и Московской области.

«В течение года мы тестировали сервис бронирования лекарств в аптеках Москвы и Московской области. За это время удалось отработать технологии и операционную модель. Мы полностью контролируем качество сервиса и эффективность бизнес-процессов, что дает нам сегодня возможность приступить к масштабированию. За тестовый период мы увидели устойчивый рост интереса к такому формату покупок аптечных препаратов, поэтому уверены, что сервис будет востребован и в других регионах страны», – отметил Андрей Лукашевич, директор по электронной коммерции сети «Магнит».