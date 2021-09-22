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Wildberries запустил продажи в странах Балтии

Международный онлайн-ритейлер Wildberries сообщает об открытии интернет-магазинов в Латвии, Литве и Эстонии. Благодаря расширению географии работы Wildberries российские предприниматели вышли на новые зарубежные рынки

Оформить заказ покупатели из стран Балтии могут на отдельных сайтах на английском и русском языках, а в ближайшее время будут доступны мобильные приложения на iOS и Android.

«Запуск интернет-магазинов в странах Балтии позволит расширить экспортные возможности для продаж товаров от российского бизнеса. На территории этих стран постоянно проживают и работают множество наших соотечественников и русскоязычных граждан. Вероятно, что многие из них скучают по привычным российским товарам, которые бывает непросто найти в зарубежных магазинах, поэтому мы надеемся, что шопинг на Wildberries придется им по вкусу», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Доставка товаров покупателям осуществляется с помощью международных логистических операторов. Клиенты интернет-магазина смогут получить свои заказы в 270 партнерских точках выдачи в Эстонии, 210 — в Латвии и в 300 — в Литве, а также с помощью курьерской доставки до дома или офиса в случае, если пункт выдачи находится далеко от покупателя.

Доставка товаров в точки выдачи заказов осуществляется в течение 8-10 дней и стоит 7 евро. Стоимость экспресс-доставки курьерской службой зависит от количества товаров в корзине, минимальная цена — 20 евро, срок доставки 2-4 рабочих дня. Более подробно об условиях доставки заказов можно узнать в разделе «Условия доставки» на сайте или в мобильном приложении Wildberries.

Всего в 2021 г. онлайн-ритейлер дебютировал на рынках семи новых государств: В Литве, Латвии, Эстонии, США, Франции, Испании и Италии. После запуска интернет-магазинов в странах Балтии, география работы Wildberries насчитывает 17-й стран.

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