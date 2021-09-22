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Заказы из «Лавки» и «Маркета» оставят у двери при нажатии кнопки в приложениях

В процессе оформления заказа теперь можно одним нажатием попросить «Яндекс.лавку» или «Маркет» оставить покупки у двери при курьерской доставке. Скоро эта функция появится и у «Еды». Раньше, чтобы покупку положили у двери, про это нужно было отдельно писать в комментарии к заказу. Новая возможность пригодится в самых разных ситуациях: например, когда нужно соблюдать социальную дистанцию, когда не получается вовремя добраться домой и встретить курьера или когда поздним вечером удобнее получить заказ без звонка в дверь и лишнего шума, чтобы не беспокоить домочадцев.

Функция «Оставить у двери» в «Лавке» работает для всех заказов, а в «Маркете» — для покупок, которые пользователи оплачивают сразу на сервисе и которые развозит сам «Яндекс». Новая возможность показывается на последней странице оформления заказа — с адресом для доставки. Чтобы курьер оставил покупку в нужном месте без лишних звонков и уточнений, на этой странице важно указать полный адрес и другую полезную информацию — например, код домофона.

Если это заказ из «Лавки», курьер кладет его около двери — и в приложении сервиса пользователю мгновенно приходит пуш-уведомление о выполненной доставке.

На «Маркете» новая функция работает для двух видов доставки — по клику и в выбранный временной интервал. С доставкой по клику можно получить заказ с курьером от 10 минут — после того, как посылка прибудет в ближайшую к пользователю «Лавку» или пункт выдачи заказов «Маркета». В обоих случаях курьер звонит пользователю и сообщает, что привез заказ.

Функция «Оставить у двери» уже доступна на сайте и в приложении «Маркета», а также в приложении «Лавки». Скоро она появится и на сайте «Лавки».

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