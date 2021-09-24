Аудиосервис «Сберзвук» запустил новый формат аудиовещания

В «Сберзвуке» появился новый персонализированный формат аудиовещания, «волны», который совмещает в себе элементы радио и стриминга. «Волны» — это музыкальные тематические аудиостанции, которые можно настраивать по предпочтениям или дополнять немузыкальным контентом. «Волны» находятся в бесплатном доступе на сайте и в приложении «Сберзвук».

Чтобы воспользоваться новым функционалом, достаточно зайти в приложение и нажать на одноименный раздел. Затем нужно выбрать немузыкальный контент, который будет чередоваться с треками. Набор контента внутри «волны» каждый пользователь выбирает самостоятельно из предложенного перечня.

«Вопрос, что включить, отслеживание новинок — настоящая боль для пользователей стриминга, особенно для аудитории 30+. При этом даже самая талантливая редакция радио не способна создать идеальный плейлист для каждого слушателя. Плюс, там присутствуют не всегда уместные новости и реклама», — сообщил генеральный директор аудиосервиса «СберЗвук» Михаил Ильичев.

На старте проекта пользователю доступны ежедневный гороскоп «Сберзвук дайджест» и линейка программ под названием Lifestyle News, созданная аудиосервисом. Среди них есть программы «Как живем» о ЗОЖ, новинках в области медицины, косметологии, спорте, эмоциональном и психологическом здоровье, «Что смотрим?» о кино, театрах, музеях, ресторанах и уникальных событиях в мире, «Куда едем?» о путешествиях. Со временем контентная линейка будет расширяться, обещает «Сбер»: от прогноза погоды и раскладов таро до федеральных новостей, подкастов и развлекательных шоу с участием ведущих. Обещают появление интерактивного блока с новостями от экосистемы «Сбера», где компании смогут делиться событиями из жизни и интересными предложениями для клиентов. Пользователь в свою очередь сможет в один клик перейти к интересующему предложению на компаний-партнеров.

Сейчас сервис предлагает «волны» «Мегахит», «Евромикс» «Родной шансон». Исключить из «волны» трек, который не нравится, можно кнопкой «пропустить». А добавить в коллекцию — с помощью кнопки «like». В будущем количество «волн» будет расти, появится умная система рекомендаций, а нужный канал можно будет включить, просто попросив об этом виртуального ассистента.