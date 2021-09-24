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В сети «Вконтакте» появились карты лояльности и специальные предложения для покупок

«Вконтакте» обновила сервис «VK Чекбэк». Теперь в одном мини-приложении собраны условия для покупок офлайн и онлайн, в том числе карты лояльности, кешбэк с покупок и купоны с акциями.

Также в «VK Чекбэке» появились карты лояльности, которые помогают копить баллы или получать скидки: пока от сети торговых центров Metro, а в будущем — и от других партнёров «Вконтакте». Пользователи могут добавить карту или выпустить новую без пластикового аналога. Это шаг к заботе об экологии, утверждают разоаботчики.

В «VK Чекбэке» доступен кешбэк с покупок — для этого нужно сканировать QR-коды с чеков. Например, с покупок продукции Milka можно вернуть до 50% от суммы, с заказа во «Всех аптеках» — до 25%, а в Burger King — до 10%. Также пользователи могут получить стикеры.

В сервисе есть купоны — предложения от брендов, которыми можно воспользоваться при покупке. Чтобы было легче находить подходящие купоны, они распределяются по категориям: «Игры», «Еда», «Путешествия» и другие.

С помощью «VK Чекбэк» компании могут создавать «карточки» с промоакциями. Для пользователей это шанс выиграть призы, а для бизнеса — замена лендинга с розыгрышем подарков.

«Вконтакте» запустила «Чекбэк» в 2018 г., чтобы пользователи могли сканировать чеки и возвращать часть средств за покупки.

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