Клиентам «Сбербизнеса» стал доступен сервис «Сбермаркет»

«Сбер» предложил клиентам в корпоративном интернет-банкинге «Сбербизнес» «Сбермаркет» — сервис, который поможет обеспечить сотрудников компании продуктами, а также канцелярскими и хозяйственными товарами. С этим сервисом количество нефинансовых услуг в интернет-банке достигло 44.

Продукты и товары для компании в «Сбермаркете» можно получить уже в день заказа, необходимые документы оформить в режиме онлайн, возврат НДС происходит при оплате по выставленному счету. Бесплатная доставка осуществляется от 7 тыс. руб.

«Сбермаркет» — это сервис доставки продуктов и товаров, работающий в более чем 150 городах России. В «Сбермаркете» можно заказать товары и продукты из 77 торговых сетей. В сервисе доступны специальные предложения на определенные товары — скидка может достигать 50%. В каталоге представлено свыше 100 тыс. позиций, в том числе электроника, автотовары, товары для дома и сада, бытовая химия.

Для того чтобы совершить заказ, предпринимателю нужно перейти в раздел «Все продукты», выбрать «Сбермаркет» и подписать оферту. После этого сервис переведет клиента на сайт «Сбермаркета» для B2B-клиентов. В ассортименте — продукты питания, канцелярия и другие товары от таких партнеров, как Metro, «Лента», «Ашан», О’кей, Billa.

«В наших каналах интернет-банкинга мы стремимся обеспечить корпоративных клиентов Сбера — предпринимателей и сотрудников компаний — тем же клиентским опытом, к которому они уже привыкли в ежедневных сервисах как обычные пользователи, физические лица. Им не придется покидать интернет-банк для совершения покупок, все можно будет сделать внутри "Сбербизнеса"», — отмечает Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.

В скором времени в сервисе появится новый метод оплаты — холдирование. С ним заказ можно будет выполнить в один клик, а сумма оплаты автоматически спишется с расчетного счета компании. Бесшовный процесс авторизации пользователя в «Сбермаркете» и оплата через холдирование основаны на решении SberBusiness API. Авторизация в один клик происходит на основе «Сбербизнес» ID, а замораживание средств с последующим списанием — это один из платёжных методов SberBusiness Payments.

«Наша глобальная цель — создать для B2B-пользователей сервис, удобство которого сопоставимо с удобством использования B2C-продукта. Уже сейчас число наших бизнес-клиентов превысило 40 тысяч компаний, что говорит о востребованности продукта», — сообщает Иван Бабич, коммерческий директор «Сбермаркета».