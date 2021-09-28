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Райффайзенбанк: россияне ценят удобство банковских приложений выше эстетической привлекательности

Согласно данным онлайн-опроса, проведенного Райффайзенбанком, 10% россиян отказываются от использования мобильного банка. Каждый четвертый (26%) делает это потому, что не умеет им пользоваться или боится допустить ошибку, предпочитая доверять решение финансовых вопросов специалистам. Среди пользователей мобильных банков 6% признались, что им приходилось менять банк из-за того, что приложение было недостаточно удобным.

Лишь 10% пользователей считают внешнюю привлекательность банковских приложений – красивую цветовую гамму, оригинальное оформление – ключевым фактором выбора. Для остальных 90% опрошенных в первую очередь важны простота использования и надежность. При этом треть из них (27%) не обращают никакого внимания на эстетические характеристики, а 63% считают привлекательное оформление приятным, но лишь дополнительным плюсом. Участниками опроса стали более 800 жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 70 лет. Пользователями мобильных банков являются 90% опрошенных.

«Простота и удобство банковского приложения — это вопрос не только комфорта, но и защита денег клиента от ошибочных действий. Дизайн интерфейсов в финтехе сейчас динамично развивается и предлагает множество сложных и интересных задач. Мы хотим собрать сообщество специалистов в этой области для обмена идеями и накопления опыта и уверены, что это поможет поднять общий уровень индустрии», — отметил Юрий Ветров, директор по бренду и дизайну Райффайзенбанка.

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