«Яндекс.еда» запустила продажу сертификатов на доставку из 34 тысяч ресторанов

В «Яндекс.еде» теперь можно купить подарочный сертификат на сумму от 500 до 5 тыс. руб. Он позволяет заказать доставку в любом из 34 тыс. ресторанов и магазинов в 170 городах страны. Сервис первым среди агрегаторов запустил такую услугу, утверждают в «Яндексе». Она пригодится в самых разных случаях: например, сертификаты можно подарить друзьям на праздник, а бизнес может каждый день выдавать их сотрудникам, чтобы компенсировать личные траты на питание.

Раньше «Яндекс.еда» продавала сертификаты только корпоративным клиентам. И спрос у бизнеса на эту услугу растёт — так, весной 2021 г. оборот продаж сертификатов увеличился на сервисе в семь раз по сравнению с таким же периодом годом раньше. Интерес к сертификатам обычно возрастает перед праздниками. Например, в ноябре и декабре 2020 г., когда компании готовились к Новому году, оборот продаж сертификатов был у «Еды» в четыре-пять раз больше, чем в другие месяцы прошлого года.

Чаще всего бизнес заказывает сертификаты у сервиса, чтобы подарить сотрудникам на праздники, поощрить за профессиональные достижения, компенсировать личные расходы на питание или провести онлайн-корпоратив при удалённом режиме работы.

85% из тех, кто получает сертификаты «Еды», используют их для заказов в ресторанах, 15% — для покупки продуктов в магазинах. Сервис провёл опрос и выяснил, что 59% пользователей хотят, чтобы подарочные сертификаты включали в себя возможность доставки. 36% опрошенных будут рады получить сертификаты в подарок, а 20% получали их за последние 12 месяцев.

Купить сертификат можно в приложении «Еды» или на отдельной странице её сайта. Срок действия сертификатов — один год с момента покупки. Сертификат можно использовать как один раз, так и несколько — если не потратить всю сумму сразу. Оплаченный сертификат пользователь может скачать себе на телефон или компьютер либо, например, отправить другому человеку на электронную почту. Чтобы воспользоваться сертификатом, достаточно ввести его номер в поле «Промокод» при оплате заказа на сервисе.