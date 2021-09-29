Голосовой помощник Mail.ru научился заказывать такси

«Маруся», голосовой помощник, разработанный Mail.ru Group, получил новый экосистемный навык и теперь может заказать такси для пользователя.

Чтобы узнать стоимость поездки, достаточно сказать «Марусе»: «Закажи такси», назвать исходный адрес и пункт назначения. Голосовой помощник озвучит, во сколько обойдется поездка, и предложит подтвердить заказ в один клик в мини-приложении «Такси Вконтакте», созданным «Вконтакте» и «Ситимобил» — его можно найти во вкладке «Сервисы» в суперприложении. Там же при необходимости можно изменить адреса и опции заказа.

Для поездок на работу и обратно можно задать адрес офиса и домашний адрес. Тогда «Маруся» сможет вызывать авто по нужному маршруту по команде «Закажи такси из дома на работу» или «Закажи такси с работы домой».

После оформления заказа «Маруся» с помощью push-уведомления будет сообщать пользователю о его статусе.

«Мы работаем над тем, чтобы сделать «Марусю» удобнее, научить ее решать больше повседневных задач внутри экосистемы VK и дать нашей аудитории возможность использовать привычные сервисы голосом. Вызов такси — популярный запрос. Мы соединяем опыт заказа голосом и возможности приложения. Так же, как если бы вы попросили заказать своего ассистента такси, а потом отслеживали где сесть в авто в приложении», – отметил Анатолий Кульбацкий, директор по продукту «Маруся» в Mail.ru Group.

«Такси Вконтакте» — это первый в России опыт полной интеграции сервиса заказа такси в экосистему VK, и интеграция с «Марусей» — шаг к тому, чтобы сделать заказ такси еще более удобным и технологичным. Пользователям не нужно выходить из «Вконтакте», чтобы вызвать машину, сделать это можно в приложении сети. Мы рады, что современные технологии позволяют облегчать ежедневную рутину, и рады быть частью этих процессов», — сказал генеральный директор «Ситимобил» Виталий Бедарев.

Главная особенность «Такси Вконтакте» — доступ к социальным функциям VK. Например, с помощью «Такси Вконтакте» можно разделить стоимость поездки с другом, поделиться с ним маршрутом или заказать машину прямо из сообщества «Вконтакте». Заказывать такси и оплачивать поездки можно прямо внутри суперприложения «Вконтакте» с помощью банковской карты или VK Pay, а также пользователям доступны скидки от VK Combo.

«Маруся» входит в экосистему VK. С помощью голосового помощника можно прочитать письма из «Почты Mail.ru», повторить последний заказ из Delivery Club и узнать свежие новости или прогноз погоды. Помимо этого, «Маруся» интегрирована во «Вконтакте» – голосовой помощник может позвонить вашим друзьям, найти интересующее вас сообщество, включить любую песню или подкаст и выполнить многие другие запросы.