CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

Появилась возможность пожаловаться на отсутствие поддержки кириллических доменов

На сайте проекта «Поддерживаю.РФ» появился новый сервис, позволяющий отправить информацию о проблемах с поддержкой кириллических доменных имен и почтовых адресов в программном обеспечении и онлайн-сервисах.

Пользователи рунета могут рассказать об обнаруженных ими проблемах при использовании интернационализированных доменных имен и адресов электронной почты на русском языке на сайтах и в приложениях. Команда «Поддерживаю.РФ» консолидирует эти данные и передаст их разработчикам конкретного ПО или онлайн-проекта вместе с рекомендациями по обеспечению поддержки стандартов в области IDN и EAI.

По словам руководителя проекта «Поддерживаю.РФ» Марии Колесниковой, сервис станет постоянно действующим аналогом программы IDN Bug Bounty, доступным для всех желающих и не требующим прохождения учебного курса и знаний в области универсального принятия.

«Мы также планируем использовать этот сервис для анализа состояния поддержки кириллических доменных имен в различных отраслях экономики, чтобы оценить на чем именно сосредоточить свои усилия», — отметила Мария Колесникова.

«По данным исследования, проведенного Координационным центром доменов .RU/.РФ и международной Группой управления по универсальному принятию (UASG) в прошлом году, Россия заняла второе место в мире по готовности работать с e-mail-адресами на национальном языке: 19% сайтов рунета обрабатывают кириллические электронные адреса. Наибольшую готовность к работе с почтовыми адресами, использующими локальный алфавит, проявили российские ресурсы из категории электронной коммерции (30%), онлайн-образования (25%) и банковского сектора (20%). В остальных отраслях уровень поддержки EAI-адресов пока не очень высок», — добавила она.

Проект «Поддерживаю.РФ» призван помочь разработчикам программного обеспечения реализовать полноценную поддержку кириллических доменных имен и адресов электронной почты в их продуктах, а системным администраторам — правильно выбрать и настроить ПО, имеющее такой функционал. На сайте проекта собрана русскоязычная документация по работе с интернационализированными доменными именами (IDN) и почтовыми адресами (EAI), включая стандарты и практики по их обработке в программном обеспечении, а также постоянно обновляемый каталог программных продуктов с указанием их текущего статуса поддержки IDN и EAI.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Запущен оператор связи, который подключает напрямую к спутнику любые мобильники

Совершена кибератака на российского создателя баллистических ракет

Ждать ли тренд на low-code? История развития, преимущества и недостатки ПО, которое не надо программировать

Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории

Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021"

1 октября сотни миллионов iPhone, Android и ПК на Windows останутся без интернета. Как решить проблему

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD

Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей

Показать еще

Наука

Аккумуляторы из хлора: в чем преимущества новинки

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев

Интерфейс мозг-компьютер на нейрозернах — шаг к недостижимым ранее знаниям
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture