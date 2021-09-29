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Сервис «Яндекс.заправки» заработал за рубежом

«Яндекс.заправки» впервые запустились за рубежом. Сервис подключил OPET, одну из крупнейших топливных сетей в Турции. В неё входит 15% АЗС страны — это около 1,7 тыс. станций.

Теперь на них можно оплачивать топливо в «Яндекс.заправках», встроенных в турецкую версию «Навигатора». Бесконтактная оплата топлива сразу станет доступна широкой аудитории — каждый месяц в Турции приложением пользуются 4 млн водителей.

«Яндекс.заправки» постоянно растут: в России ежемесячно наш сервис использует уже миллион водителей, они заправляются около 4,5 млн раз. Мы считаем, что бесконтактная оплата топлива может быть востребована и на зарубежных рынках. Мы начали с Турции, потому что там хорошо знают «Яндекс», но планируем изучить и другие страны», — сказал Анатолий Камынин, руководитель международного направления «Яндекс.заправок».

Процесс бесконтактной заправки в Турции отличается от привычного российским автомобилистам. Во-первых, не нужно указывать колонку, так как на турецких АЗС их не всегда нумеруют. Во-вторых, перед первой заправкой требуется ввести телефон и номер автомобиля — это стандартное требование сетей при дистанционной оплате топлива. Далее всё просто: водитель называет заправщику тип топлива, нужный объём или сумму, а после завершения заправки — оплачивает её в приложении.

«Яндекс.заправки» — сервис, с которым водители могут оплачивать топливо не выходя из машины. Пользоваться им можно в отдельном приложении, а также в «Яндекс.картах» и «Навигаторе».

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