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Умная камера «Яндекса» научилась распознавать еду, машины и уравнения

«Яндекс» объявил о масштабном обновлении умной камеры. С её помощью можно будет узнать пищевую ценность продукта, марку машины или решить квадратное уравнение. Для этого нужно навести на предмет камеру или сфотографировать. В основе новых возможностей лежат поисковые технологии и компьютерное зрение.

«Мы верим, что за визуальным поиском будущее, и смотрим, как люди реагируют на умную камеру, что им нравится, а что нет. Это помогает нам понять, куда двигаться дальше, чтобы камера становилась более удобной, функциональной и полезной для пользователей», — рассказывает Елена Бондарь, руководитель умной камеры «Яндекса».

Умная камера улучшила поиск по продуктам питания. Теперь она не только находит их в интернете, но и даёт подробное описание: количество жиров, белков и углеводов; наличие сахара и ГМО; содержание микроэлементов. Также камера может проинформировать, сколько в продукте калорий и как долго нужно плыть или бежать, чтобы их израсходовать.

Если навести камеру на автомобиль, она покажет его описание: марку, модель и технические характеристики. Человек сможет понять, что за машина перед ним, какая у неё мощность, скорость и расход топлива. Технические характеристики снабжены коротким пояснением: например, «разгоняется как спринтер» или «вместительная, как сундук».

Кроме того, умная камера составляет порядок действий для решения линейных и квадратных уравнений. Для этого нужно перейти в режим «Решения» и сфотографировать задание. Камера может найти обучающие видео, которые подробно объясняют решение задач такого типа.

Разработчики отмечают, что теперь можно приблизить изображение с помощью зума. Появилась возможность сфокусировать камеру на интересующем объекте или загрузить его фото из галереи.

Умная камера была запущена весной этого года. Она умеет также сканировать документы, переводить текст и распознавать предметы. Например, она может подсказать название цветка, породу собаки или магазин, где можно купить понравившуюся вещь. Камера доступна в приложении «Яндекс» для iOS и Android.

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