Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции

Российско-французский стартап Brandquad, разработчик SaaS-системы для аналитики контента в E-Commerce, привлек 2,5 млн евро от Skolkovo Ventures и BPI France. Brandquad направит эти средства на кратный рост и выход в новые индустрии, в частности, на активное расширение сбыта в России, Европе, ОАЭ и США, создание R&D-центра во Франции, а также гармонизацию своих продуктов с глобальным стандартом передачи данных о товарах GDSN.

Средства предоставлены в виде конвертируемого займа и льготного кредита. Brandquad – выпускник акселераторов ФРИИ и Lafayette Plug & Play и резидент Фонда «Сколково». Основная часть привлеченного финансирования – 62% – будет направлена на развитие продаж и маркетинга PIM-каталогов и системы аналитики контента E-Commerce Data Intelligence на всех рынках. Среди других активностей компании – расширение партнерства с российскими и зарубежными торговыми площадками. В Европе компания уже работает с данными для 100 крупнейших ритейлеров. С крупнейшими отечественными сетевыми ритейлерами – X5 Group, Магнит и Озон – Brandquad уже настроила автоматические системы бесшовной передачи товарного контента.

Остальные средства будут направлены на развитие продуктов Brandquad. Для этого компания открывает R&D-центр в Лилле (Франция), где будет перенимать опыт и практики ведущих европейских разработчиков цифровых решений, чтобы адаптировать свои продукты к потребностям глобальных компаний. В частности, Brandquad уже разрабатывает технологию на основе машинного обучения, которая будет распознавать свойства товаров по фото и обогащать ими карточки товаров в PIM-каталогах компаний. Еще одно направление развития – создание ИТ-решений по подготовке данных для торговли через Facebook, Instagram и Tiktok.

«Наша цель – создать бесшовную интеграцию нашей высокотехнологичной платформы в мировые экосистемы обмена данными между поставщиками и торговыми площадками. Автоматизация позволяет ускорить работу с товарным контентом в десятки раз и как минимум втрое сократить стоимость этой деятельности для участников рынков. Поэтому PIM и аналитическая система Brandquad востребованы не только в нашей стране. Так, доля выручки холдинга Brandquad в Европе за последний год выросла до 30% от общего объема, при этом темп роста выручки на европейском рынке вдвое быстрее, чем в России», — отмечает Филипп Денисов, генеральный директор Brandquad.

По данным Marketsandmarkets, мировой рынок систем управления данными о товарах (Product Information Management или PIM-систем) в 2020 г. составлял $9 млрд и должен вырасти до $16 млрд к 2025 году. Brandquad планирует в течение 3-5 лет занять не менее 1% мирового рынка и нарастить выручку до 100-150 млн евро в год.