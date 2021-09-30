Yandex Pay запустил быстрое оформление покупки и экспресс-доставку

Платежный сервис Yandex Pay запустил быстрое оформление покупки и экспресс-доставку для своих пользователей. Теперь им не нужно вручную заполнять форму заказа — данные подтянутся из аккаунта на «Яндексе». Первым быстрое оформление покупки подключил магазин брендовой одежды, обуви и аксессуаров Brandshop.ru.

Благодаря новой услуге (Yandex Pay Checkout) покупать в интернете будет проще. При быстром оформлении покупки имя, адрес и телефон покупателя автоматически подтягиваются из его аккаунта. А если в аккаунте несколько адресов, «Яндекс» подставит домашний или тот, который человек использует для покупок. Останется только выбрать способ доставки и подтвердить, что данные верны. Получить заказ можно в тот же день (через 1-2 часа) или на следующий. За это отвечает «Яндекс.доставка». Логистический сервис работает в 370 городах России.

«Запуская новую услугу, мы стараемся и для покупателей, и для бизнеса: людям упрощаем процедуру заказа, а магазинам помогаем увеличить продажи за счет удобного оформления покупки и услуг по доставке. Сам магазин не всегда может предложить доставку в удобные людям часы, особенно если речь идёт о малом или среднем бизнесе», — сказал руководитель сервиса Александр Головин.

Попробовать быстрое оформление заказа и экспресс-доставку может любой интернет-магазин. Для этого нужно подключить Yandex Pay Checkout.