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BlueStacks запускает BlueStacks X (Beta) — первый в мире облачный игровой сервис для мобильных игр

BlueStacks Inc, платформа для мобильных игр, объявила о выходе BlueStacks X (Beta) — первого в мире облачного сервиса потоковой передачи мобильных игр. BlueStacks X поддерживается в Windows 10 и 11, Mac, iOS, Android, Chromebook и Raspberry Pi. Пока это единственный облачный игровой сервис на рынке, который предлагает бесплатную потоковую передачу мобильных игр для разных платформ и устройств.

BlueStacks X (Beta) разработан на базе технологии гибридного облака, созданного в партнерстве с now.gg, дочерней компанией BlueStacks. Гибридное облако позволяет переносить часть вычислений и рендеринга графики на конечные точки, резко сокращая затраты на обслуживание облака, благодаря чему пользователи могут использовать его бесплатно. Этого можно достичь как с помощью собственного клиента, так и с помощью браузеров, поддерживающих рендеринг нативной графики. Данная технология не требует дополнительной интеграции со стороны разработчиков игр.

«Платформа BlueStacks недавно отметила 1 миллиард загрузок. BlueStacks X — это естественный следующий шаг для нас. Гибридное облако — большой технологический прорыв, делающий запуск сервиса экономически выгодным, — сказал Розен Шарма, генеральный директор BlueStacks Inc.

Доступ к BlueStacks X можно получить через мобильный браузер на iOS, Android, Windows 11, Mac, Chromebook и даже на некоторых смарт-телевизорах. Отдельный клиент BlueStacks X доступен в Windows 11, Windows 10 и более ранних версиях Windows. BlueStacks X также может использоваться пользователями игровой платформы BlueStacks.

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