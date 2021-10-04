Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала единый интерфейс для работы с поставщиками

Группа «М.Видео-Эльдорадо» разработала онлайн-платформу для автоматизированного управления ассортиментом и взаимодействия с поставщиками. Интерфейс личного кабинета станет единым окном для запуска и развития продаж в магазинах и на онлайн-площадках «М.Видео» и «Эльдорадо». Решение, разработанное ресурсами группы, позволяет оперативно масштабировать собственный закрытый маркетплейс – срок выхода на него сократился в несколько раз. В перспективе в Личном кабинете партнеры получат инструменты прогнозирования продаж, максимизации прибыли и персональной коммуникации с клиентами, основанные на экспертизе и разработках Группы.

В личном кабинете (ЛКП) на веб-портале партнеры смогут пройти все этапы – от регистрации до получения обратной связи от покупателей. Интерфейс личного кабинета позволит добавлять позиции в каталог М.Видео-Эльдорадо, создавать карточки товаров, подгружать расширенные характеристики, медиафайлы, инструкции и сертификаты, обновлять данные по текущим ценам, управлять стоком, участием в акциях и бонусных программах, отслеживать движение товаров, а также вести переписку с ответственными менеджерами по возникающим вопросам. В перспективе через ЛКП партнёры смогут подавать заявку на участие в рекламе, получать информацию по заказам и возвратам, записываться на склад, отслеживать поставки, получать операционную и бухгалтерскую отчетность.

К концу 2021 г. клиентам группы будут доступны до 180 тыс. товаров почти от 2000 продавцов. В Личном кабинете появится ряд рекомендательных сервисов по повышению эффективности продаж с учетом динамики цен, товарооборота и накладных расходов, дата-инструмент персонализированных коммуникаций с клиентами группы, а также возможность работать с офлайн-витриной розничной сети через доступ к бренд-зонам, обучению и мотивации консультантов.

«Расширение ассортимента электроники в рамках развития собственного маркетплейса является одной из составляющих стратегии группы по удвоению бизнеса к 2025 г. Компания планирует в 2021 г. представить партнерам основной функционал для полноценного ведения бизнеса через интерфейс личного кабинета и постепенно переходить к оказанию агентских услуг, в том числе по ответственному хранению, логистике, сервисному обслуживанию, предоставлению отчетности, аналитики и автоматическому прогнозированию будущих продаж», — сообщает коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев.