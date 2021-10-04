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«Инфотекс» получила сертификат ФСБ на Vipnet Coordinator VA

«Инфотекс» получила сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к СКЗИ класса КС1 для шлюза безопасности Vipnet Coordinator VA.

Сертификат СФ/124-4138 от 23 сентября 2021 г. подтверждает, что Vipnet Coordinator VA соответствует требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, по классу КС1. Сертификат действителен до 1 июня 2024 г.

Vipnet Coordinator VA предназначен для защиты информации, передаваемой между сегментами виртуальной сети Vipnet, и для фильтрации IP-трафика. Он может использоваться для организации защищенного доступа удаленных пользователей (в том числе с мобильных устройств), а также для сегментации и разграничения доступа в локальных сетях и защиты мультисервисных сетей, включая IP-телефонию и видеоконференцсвязь.

Vipnet Coordinator VA обеспечивает сегментацию и защиту каналов до ресурсов, размещенных в различных средах виртуализации, в том числе в частных или публичных облаках, не меняя привычного способа доступа пользователя к корпоративной информации. Vipnet Coordinator VA предлагает высокую скорость развертывания и удобство в эксплуатации. Полученный сертификат позволяет использовать Vipnet Coordinator VA в широком спектре информационных систем, в том числе в государственных информационных системах, автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и информационных системах персональных данных.

«Выпущенный в этом году как самостоятельный продукт шлюз безопасности Vipnet Coordinator VA ожидаемо пользуется популярностью у партнеров и заказчиков. Исполнение для сред виртуализации обладает функциональностью флагманского Vipnet Coordinator HW и не требует дополнительных затрат на размещение и обслуживание оборудования. Vipnet Coordinator VA может использоваться для реализации сценариев по защите информации в комплексе с другими продуктами Инфотекс, — отметил Николай Смирнов, директор по продуктам компании «Инфотекс».

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