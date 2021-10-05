AppsFlyer: расходы потребителей в приложениях для ритейла в России выросли на 227%

AppsFlyer, платформа маркетинговых измерений и клиентского опыта, опубликовала отчет «Состояние маркетинга приложений для шопинга» за 2021 г. Он посвящен ключевым тенденциям в России и мире, помогающим маркетологам в развитии стратегии mobile-first для повышения вовлеченности и продаж в предстоящий праздничный сезон.

В 2021 г. уровень использования приложений для ритейла по всему миру уже практически достиг пиковых значений праздничного сезона 2020 г. Поэтому индустрия электронной коммерции вступает в последний квартал 2021 г. с изначально высокими показателями. Так, в России количество установок приложений уже увеличилось на 38% на Android и на 56% на iOS, в то время как потребительские расходы в целом выросли на 71%. Это говорит о том, что предстоящий праздничный сезон 4 квартала будет рекордным.

«Ритейлерам стоит сделать ставку на мобайл, в частности мобильные приложения, в своей стратегии на четвертый квартал, чтобы добиться высоких результатов в предстоящий праздничный сезон. Для маркетологов это означает обеспечить плавный переход из веба в приложение, где эффективность кампаний значительно выше», — сообщает Михаил Зайцев, генеральный директор AppsFlyer в России и СНГ.

Эксперты отмечают, что в России общее количество установок удвоилось в 2020 г., потребительские расходы в приложениях для шопинга выросли на 227%, а в четвертом квартале 2020 г. расходы в приложения для ритейла выросли на 71% на Android и 84% на IOS. Маркетологи сделали двойную ставку на Android, бюджеты UA увеличились на 43%.

«Пандемия коренным образом изменила ритейл во всем мире, и в результате пользователи стали совершать значительную часть покупок через приложения. В частности, по данным исследования Google и MTM, 49% клиентов начали пользоваться приложениями чаще, чем раньше, и 27% увеличили количество используемых приложений. Приложения для ритейла помогают находить новых клиентов, укреплять отношения с существующими и увеличивать прибыль. Хотя мы видим довольно высокий уровень оттока пользователей после совершения покупки, 83% из них готовы рассмотреть возможность повторной установки приложения, особенно если они знают об улучшениях и нововведениях», — отмечает Айрат Валишин, руководитель направления «Ритейл», Google Russia.