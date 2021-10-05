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За год в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi

С сентября 2020 г. в столице появилось 1,7 тыс. новых точек доступа к городскому Wi-Fi. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Сегодня московская сеть Wi-Fi насчитывает больше 21,5 тыс. точек доступа. С прошлой осени мы увеличили их число в парках, учреждениях культуры, студенческих общежитиях и на центральных улицах. Пользоваться беспроводным интернетом в столице удобно благодаря его бесшовности: перемещаться по городу и подключаться к Wi-Fi в течение дня можно без повторной авторизации», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

По ее словам, бесплатным Wi-Fi оснащены уже более 600 учреждений культуры. Точки доступа установлены в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко», Московском драматическом театре «Модернъ», Московском музыкальном театре для детей и молодежи «Экспромт», в театре «Содружество актеров Таганки», в библиотеках № 29, 72, 88 и 75 имени А.С. Серафимовича, а также в детской библиотеке № 35. 53 новые точки доступа к беспроводному интернету появились в музее «Садовое кольцо», Музее Зеленограда, выставочном зале «Тушино», во дворце царя Алексея Михайловича Романова в «Коломенском», а также в клубе «Феникс» и Московской дирекции по развитию культурных центров.

Есть бесплатный интернет и в 45 парках Москвы. За прошедший год 45 точек доступа установлено в парке 50-летия Октября, парке Северного речного вокзала, парке технических видов спорта «Печатники», парке Государственного Дарвиновского музея и в Детском Черкизовском парке.

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, чаще всего к городской сети подключаются на Тверской улице, Манежной площади, в Театральном проезде, на Арбате, а также в парках «Сокольники» и «Музеон», музее-заповеднике «Коломенское» и в Нескучном саду. Кроме того, городской высокоскоростной Wi-Fi помогает московским предпринимателям, обеспечивая возможность общаться с заказчиками и решать другие задачи в бесплатных коворкингах ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Первые хот-споты появились в столице восемь лет назад. Узнать, где работает Wi-Fi, можно на специальной интерактивной карте на mos.ru. Для подключения в списке доступных сетей необходимо выбрать Moscow_WiFi_Free, пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС, а затем нажать кнопку «Войти в интернет».

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