«М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ

«М.видео» (группа «М.видео-Эльдорадо») усовершенствовала поисковые возможности сайта и мобильных приложений для покупателей и продавцов. Решение для поиска было разработано при поддержке компании Epam Systems, поставщика услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. В результате «М.видео» удалось повысить конверсию и средний чек на фоне активно растущего ассортимента.

Каталог «М.видео» увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом до 150 тыс. товаров, включая как собственный ассортимент, так и предложения партнёров. Находить нужные товары покупателям помогают поиск, различные фильтры и листинги, позволяющие сравнить несколько товаров на одной странице или выбрать нужную категорию. Команда Epam и «М.видео» разработала и внедрила поисковое решение, которое полностью заменило стороннее ПО, обеспечило нужную функциональность и позволило вдвое снизить затраты на нее за счет экономии на стоимости лицензий.

В рамках проекта ИТ-специалисты провели ряд исследований для определения, разработки и дальнейшей модификации алгоритмов поиска. В основу решения легло использование технологий Elasticsearch, logstash, Kibana (ELK) и языка программирования Kotlin. На первом этапе новый поиск был протестирован в 12 регионах при параллельном использовании в других регионах предыдущей системы, затем был развернут в полном масштабе в интернет-магазине и мобильных приложениях «М.видео».

Решение разработано и настроено под каталог «М.видео» и поддерживает его особенности по составу категорий, объему и наличию товаров. Не менее важно было учесть специфику запросов пользователей по отдельным конкретным продуктам, а при разборе поискового запроса - особенности русского языка. Кроме этого для повышения релевантности и точности выдачи результатов используются данные поведения клиентов. В дальнейших планах «М.видео» и Epam – развитие решения с использованием компонентов машинного обучения, что поможет улучшить его эффективность и точность и предоставить покупателям максимально положительный клиентский опыт в сфере электронной коммерции.

Андрей Пчелинцев, руководитель по развитию клиентских продуктов «М.видео-Эльдорадо», сказал: «Наши данные говорят о том, что 53% пользователей мобильного приложения и 15% посетителей сайта используют поиск для выбора нужных товаров. От его быстроты, релевантности результатов выдачи и гибкости во многом зависит, станет ли посетитель нашим покупателем. Мы расширяем ассортимент за счет формата маркетплейса, привлекая сторонних мерчантов, поэтому поиск становится особенно актуальным. Epam в качестве партнера продемонстрировал богатую экспертизу в сфере электронной коммерции и в решениях для работы с данными, что позволило нам существенно улучшить клиентский опыт. Например, показатель удовлетворенности клиента (Customer satisfaction index) вырос на 3,5 процентных пункта только за счет более точных и удобных поисковых решений».

Илья Романов, руководитель направления электронной коммерции компании Epam в России, сказал: «Разработка поисковых решений для ритейла – это ответственная задача, напрямую влияющая на рост конверсии, требующая как технологической, так и продуктовой экспертизы. Благодаря слаженной работе, выстроенным коммуникациям и процессам, единая команда Epam и «М.видео» смогла справиться со всеми сложностями и реализовать поставленные задачи точно в срок. Мы признательны «М.видео» за доверие и надеемся на развитие нашего сотрудничества и партнерских отношений».