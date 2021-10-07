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В Delivery Club появилась возможность оплачивать заказы с помощью SberPay

Сервис доставки готовой еды в России Delivery Club добавил возможность оплачивать заказы с помощью SberPay. Чтобы воспользоваться новым платежным инструментом, нужно выбрать его на экране оплаты. Таким образом, сейчас пользователи Delivery Club могут оплатить доставку еды или заказы навынос пятью способами: введя данные своей карты, использовав Apple Pay, Google Pay, SberPay, а также списав накопленные бонусы «Сберспасибо». Оплату наличными Delivery Club отключил в марте 2020 г. на фоне первой волны распространения коронавируса.

Отличием SberPay является то, что для использования SberPay не требуется дополнительная верификация карты, добавление ее в мобильный кошелек. Если у пользователя есть приложение «Сбербанк онлайн» и выпущенная Сбербанком карта, ему автоматически становится доступна оплата с помощью SberPay.

«Экономия времени — главный запрос наших пользователей. Мы много работаем не только над тем, чтобы быстрее доставлять готовую еду и продукты, но и над удобством мобильного приложения. Подключение SberPay позволит владельцам карт Сбербанка оплачивать заказы удобнее и быстрее», — комментирует Олег Хаустов, директор по развитию бизнеса Delivery Club.

«Мы постоянно расширяем сеть партнеров. К SberPay уже подключены более 80 тыс. компаний. Cервис предоставляется бесплатно всем пользователям «Сбербанк онлайн» и не требует установки каких-либо дополнительных программ на смартфон. Для присоединения к сервису никаких дополнительных настроек и действий со стороны продавца не требуется, если он уже пользуется интернет-эквайрингом Сбера», — комментирует Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

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