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«Яндекс» начал измерять качество трафика при помощи MOAT Analytics

«Яндекс» и MOAT Analytics договорились о сотрудничестве: интеграция с сервисами MOAT позволит рекламодателям проводить независимый аудит медийных рекламных кампаний в «Директе». При этом пользовательские данные не будут покидать закрытого контура «Яндекса».

MOAT Analytics проводит аналитику по более чем 100 рекламным метрикам, таким как взаимодействие с креативом, доля фродового трафика, видимость и многим другим. Благодаря интеграции рекламодатели смогут собирать показатели кампаний из рекламных систем в одном месте и отслеживать качество рекламного инвентаря.

«Мы поддерживаем прозрачность на рынке интернет-рекламы и продолжаем интегрировать независимые измерители в наш закрытый контур. С их помощью рекламодатели могут получить стороннюю оценку качества трафика и сохранить при этом приватность данных пользователей», — сказала руководитель отдела развития медийных продуктов «Яндекса» Елена Кунакова.

Ранее к платформе верификации «Яндекса» подключились Mediascope и Weborama.

Платформа позволяет внешним аудиторам получать информацию об эффективности размещений без доступа к пользовательским данным. Верификатор может фиксировать, сколько раз человек видел баннер, но не знает, что это за пользователь, на каких сайтах он был до того и на какие отправился после.

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