VMware представила новую стратегию Cloud Smart

Компания VMware, Inc. (NYSE: VMW) анонсировала на онлайн-конференции VMworld 2021 новую стратегию, которая поможет заказчикам лучше ориентироваться в мультиоблачных приложениях. Реализация стратегии начнется с запуска портфеля интегрированных сервисов VMware Cross-Cloud Services, благодаря которым предприятия смогут создавать, исполнять и надежно защищать приложения в любом облаке.

Среди инноваций, которые анонсировала VMware на конференции VMworld 2021, были Cloud Infrastructure and Management (Облачная инфраструктура и управление ею), мультиоблачные инновации, которые обеспечат более быстрый и безопасный перенос ИТ-инфраструктуры заказчиков в облако, Edge (Периферия), линейка решений VMware Edge для запуска edge-native приложений и управления ими в любых облаках и географиях. А также Security and Networking (Безопасность и сетевые конфигурации): инновации в области безопасности для сквозной архитектуры с нулевым доверием внутри одного или нескольких облаков, а также в самом приложении.

Среди особенностей сервисов VMware Cross-Cloud Services разработчики отмечают ускоренную миграцию в облако, экономическую эффективность, гибкость и контроль в любом облаке.

Сейчас в организации бизнес-процессов среднестатистической компании задействованы около 500 приложений, которые зачастую распределены по разным облакам. Так, 75% заказчиков VMware используют два и более публичных облака, 40% — три и более. Такой мультиоблачный подход ускоряет развитие приложений и внедрение инноваций, а также обеспечивает гибкость и устойчивость бизнеса. Однако мультиоблачная среда достаточно разнообразная, сложная и распределенная. Эта сложность часто становится причиной принятия компромиссных решений между высокой динамикой развития и управлением рисками, что часто приводит к замедлению в реализации проектов и росту затрат. Стратегия VMware направлена на то, чтобы помочь заказчикам избежать сложностей такого выбора за счет мощной комбинации свободы выбора и сохранения полного контроля над мультиоблачным окружением предприятия.

«Мультиоблако — модель для цифрового бизнеса на ближайшие 20 лет. Сейчас актуален подход «cloud smart» (умное использование облака). У организаций в любой момент времени должна быть возможность свободного выбора оптимального облака с учетом стратегических целей бизнеса. Наш подход не привязан к конкретной облачной среде, что обеспечивает шанс начать работу с заказчиком здесь и сейчас, на каком бы этапе облачной эволюции не находилось предприятия, и помочь достигнуть бизнес-целей», — отмечает Рагу Рагурам (Raghu Raghuram), главный исполнительный директор VMware.