«Эквио» и ELC анонсировали решение под ключ: обучающая платформа с готовым контентом за неделю

Два крупных игрока на рынке корпоративного образования — обучающая платформа «Эквио» и разработчик курсов ELC — анонсировали совместную акцию: «Эквио» предоставляет платформу для управления обучением, а ELC — образовательный контент для размещения на платформе. Разработчики обещают возможность сэкономить на корпоративном обучении и за несколько дней получить готовую образовательную платформу.

При покупке все курсы предоставляются вместе с их исходными файлами. Клиенты смогут самостоятельно убирать, добавлять или заменять контент обучающих курсов, вносить в него любые необходимые правки. Например, можно добавить собственные кейсы или логотип компании, поменять структуру курса.

Для компаний, которые осенью 2021 г. подключат платформу на год, действует спецпредложение: можно не купить обучающий контент, а взять его в аренду. Аренда одного курса будет стоить 20 тыс. руб. в год на любое количество сотрудников вместо 96 тыс. руб. за его покупку. В акции участвуют курсы из разных бизнес-областей: «Как привести дела в порядок: методика "Getting Things Done"», «5S: Офис/Производство», «Охрана труда: гид по офисной безопасности», «Удалëнный рекрутмент», «Цифровой этикет», «Кибербезопасность» и т. д. Полный список курсов размещен в каталоге на странице акции. Материалы доступны в разных версиях формата SCORM в виде ссылки для скачивания.

Спецпредложение действует при бронировании покупки до 30 ноября 2021 г.

«Для многих клиентов поиск или создание обучающего контента — настоящая головная боль. Еще год назад мы собрали палитру из курсов от лучших производителей образовательного контента в России. Теперь клиентам при использовании нашей платформы доступен большой выбор готовых курсов по самым разным темам. Мы также выяснили, что на рынке практически нет предложений по краткосрочной аренде курсов и отсутствует возможность доработки обучающего контента под запрос клиента: исходные файлы курса не передаются в случае покупки и клиент не может сам внести даже самое простое изменение и адаптировать контент под себя», — отметил Алексей Вагин, основатель и генеральный директор компании «Эквио».

«В нашем каталоге больше 100 готовых курсов. Их легко загрузить на платформу «Эквио» и сразу начать обучение. Или воспользоваться исходными материалами курсов, чтобы настроить и адаптировать всё под нужды конкретной компании», — рассказала Елена Тихомирова, генеральный директор eLearning Center.