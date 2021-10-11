Россияне выберут, куда провести мобильную связь 4G

Россияне проголосуют на «госуслугах» за населённые пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 г. Специальный раздел с формой для голосования открылся на портале государственных услуг.

Чтобы деревня, поселок, аул и другие населенные пункты подключились к мобильной связи 4G (LTE), необходимо проголосовать за них на портале госуслуг до 15 ноября 2021 г. В голосовании принимают участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек. Проголосовать могут жители всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые не входят в программу устранения цифрового неравенства.

Для участия в голосовании гражданину нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг и постоянная регистрация в регионе, за который голосует пользователь. Предусмотрена также возможность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России. В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь.

Через два месяца на «госуслугах» будет опубликован список из 2 тыс. населенных пунктов, которые будут подключены к интернету в следующем году. Таким образом, за 2022 г. доступ к 4G получат не менее 10% всех населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 г. их количество увеличится до 30%.

Для реализации функционала голосования на портале госуслуг используется платформа обратной связи (ПОС). ПОС позволяет в сжатые сроки собирать обратную связь от граждан, оперативно учитывать результаты голосования. Весной 2021 г. через портал госуслуг и платформу обратной связи россияне уже оставляли предложения по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 г.

Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией «Ростелеком» с 2014 г. С 2022 года к оказанию универсальных услуг связи на территории Республики Крым и Севастополя приступает «Миранда-медиа». В 2021 г. принято решение о модернизации универсальных услуг связи и переходе на современный стандарт связи 4G (LTE), позволяющий жителям населенных пунктов получить доступ к сети интернет и услугам телефонной связи. Всего до 2030 г. мобильная связь в рамках программы станет доступной более чем в 24 тыс. населенных пунктах страны.

Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», компания уже завершила строительство базовых станций в 326 населенных пунктах в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). До конца текущего года мобильная связь появится в 1198 в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей). Всего до 2030 г. мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 тыс. деревень, сел и поселков. Базовые станции подключаются преимущественно по волоконно-оптическими линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой.