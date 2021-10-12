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На Портале DA появится информация о торгах электронной площадки Сбер А

В сервис по продаже активов «Портал DA» будет интегрирована информация о лотах электронной торговой площадки «Сбер А». До конца 2021 г. запланировано разместить более одной тысячи активов на сумму свыше 15 млрд руб. Создание объединенной витрины объектов позволит «Сберу» существенно расширить число выставленных на продажу объектов.

По итогам 2020 года на площадке «Сбер А» было проведено 44,2 тыс. торгов на общую сумму 136 млрд руб., из них в сегменте имущества — 356 процедур на сумму 13,5 млрд руб. «Портал DA» на сегодняшний день экспонирует 10 тыс. активов на сумму 315 млрд руб., а по итогам прошлого года реализовал более 2,5 тыс. активов на сумму свыше 10 млрд рублей. Таким образом, после интеграции активов «Сбер А» «Портал DA» рассчитывает продавать более четырех тысяч активов в год.

До конца текущего года «Портал DA» станет предлагать своим клиентам-покупателям сопровождение полного цикла сделки. В частности, сервис дочерней компании АБК — «Агент в торгах» — позволит любому клиенту принять участие в торгах, а весь процесс поиска объекта, регистрации и участия в аукционе за него выполнят профессионалы АБК. Также при помощи сервиса электронной регистрации договоров от «Сбер А» пользователь «Портала DA» сможет дистанционно оформить право собственности на недвижимость.

«Наша цель — объединить широкий пул продавцов и покупателей на рынке залоговых и непрофильных активов. На "Портале DA" уже размещает активы более 2000 продавцов, которые оценили удобство сервиса и его возможности по привлечению покупателей. Интеграция с площадкой "Сбер А" позволит клиентам получать информацию о большем количестве реализуемых активов, а также в скором времени предоставит те сервисы, которых сейчас не хватает, например, электронной регистрации сделок с коммерческой недвижимостью», — сообщает Максим Дегтярев, вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка.

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