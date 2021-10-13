App Annie: Россияне провели в приложениях 4,3 часа в день в 3 квартале 2021 г

App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, опубликовала результаты отчета за третий квартал 2021 г. Согласно полученным данным, россияне в среднем проводили в мобильных приложениях 4,3 часа в день — это 8 место в мировом рейтинге.

Самым мобильно-ориентированным регионом стала Индонезия, по количеству времени, проводимого пользователями в мобильных приложениях средний показатель составил 5,5 часов день.

Среднестатистический пользователь в Южной Корее проводит в мобильных приложениях 5 часов в день, по сравнению с 4,8 часами во 2 квартале 2021 года. Пользователи в Японии увеличили среднее ежедневное время пребывания в приложениях на 10% относительно прошлого квартала - с 4,4 до 4,8 часов. В Австралии этот показатель вырос на 15% за квартал: до 4,1 часа в день. Это может быть связано с новой волной пандемии в стране, из-за которой большая часть населения оказалась в изоляции.

В России самым скачиваемым приложением в 3 квартале 2021 года стали Госуслуги. Это может быть связано с введением регламентации о предустановке отечественного ПО. Второе место занято хэдлайнером рейтинга - TikTok, а на третьем месте мессенджер Telegram.

Главным прорывным приложением по загрузкам на российском рынке также стали Госуслуги. Второе место в российском топе по прорывным приложениям занял Pure Tuber, а на третьем месте оказался Aliexpress Russia.

TikTok стал самым скачиваемым приложением на трех анализируемых нами рынках (общемировой рынок, США, Китай) в 3 квартале 2021 г. По общему числу загрузок приложение этой социальной сети стало единственным появившимся в топ-листах десяти рынков (общемировой рынок, США, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай, Южная Корея, Австралия, Сингапур). В сентябре компания объявила об одном миллиарде активных пользователей: это означает, что ежемесячно каждый восьмой человек в мире пользуется TikTok.

Спустя 60 лет доминирования телевидение уходит на второй план: согласно статистике, с 2011 по 2021 г. ежедневное время, проводимое пользователями за просмотром телевизора, сократилось с 3 часов до 2,5 часов в день.