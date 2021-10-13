Число самозанятых в Москве превысило 750 тысяч

Каждый четвертый самозанятый в России зарегистрирован в Москве, количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице превысило 750 тыс. Об этом CNews сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По данным ведомства, доля москвичей, которые платят налог на профессиональный доход, достигла 10% от трудоспособного населения города. И она продолжает увеличиваться — ежемесячный прирост составляет 30-35 тыс. человек. Данный сегмент столичной экономики относится к самым быстрорастущим.

Основные виды деятельности среди самозанятых — репетиторство, сдача квартир в аренду, услуги перевозки и доставки, ремонт и строительство, маркетинг и реклама.

В 2020 г. в Москве утвержден региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (город федерального значения Москва)». Это одно из опорных направлений реализации в столице национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Плановый показатель по числу самозанятых, установленный для Москвы на 2021 г., — 406 тыс. А по факту их количество в городе уже значительно выше. Благодаря своей гибкости и удобству этот налоговый режим востребован у москвичей», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Самозанятыми могут стать граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников и имеющие доход до 2,4 млн руб. в год. Ставка налога для самозанятых при работе с физлицами составляет 4% от суммы полученного дохода, 6% — при работе с ИП и компаниями.

«Самозанятые в январе-августе 2021 г. перечислили в бюджет 2,78 млрд руб. налога на профессиональный доход, что в 3,8 раза превышает поступления за аналогичный период предыдущего года. Ежемесячно московские самозанятые отчисляют в бюджет в среднем около 370 млн руб.», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, растет и суммарный доход самозанятых.

«С начала 2019 г. до 1 сентября 2021 г. он составил 232 млрд руб. — 40% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России. Средний размер чека к началу осени достиг 2332 руб., увеличившись на 20% по сравнению с началом года и на 40% по отношению к показателям сентября 2020 г.», — отметил он.

На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos представлена экосистема «Все о самозанятости от А до Я». Здесь рассказывается, кто может стать самозанятым, публикуется информация о бесплатных образовательных мероприятиях, онлайн-курсах и комплексных программах обучения. В цифровую экосистему интегрированы популярные сервисы по поиску заказов и продвижению услуг самозанятых. Для пользователей каждой площадки подготовлен ознакомительный онлайн-курс.

«Экосистема “Все о самозанятости от А до Я” предоставляет эффективные решения, которые помогут начать работать на себя и продвигать дело при поддержке города. С момента запуска в мае этого года ее посетили более 44 тыс. раз», — сказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Кроме того, на портале mbm.mos собраны онлайн-продукты, упрощающие ведение своего дела. Один из сервисов — «Интерактивный помощник» — помогает подобрать подходящие городские меры поддержки, в том числе для самозанятых.